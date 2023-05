"Touch and go!" arranca a las 23 desde este sábado por Canal 7 de Mendoza

Touch and go 2023 Gabriel Canci.jpg Gabriel Canci, el showman de "Touch and go!".

Con un formato desestructurado y similar a los grandes shows americanos, el “showman” Gabriel Canci arrancó con todo esta nueva temporada en la pantalla de El Siete junto a su equipo, donde se destacó la especialista en farándula y espectáculos Mery Echegaray; todo el glamour, experiencia y desparpajo de la drag Queen Kartajena y la simpatía del modelo, actor y empresario Fran Granata.

Touch and go 2023 2.jpg El equipo de Tocuh and go! llegará más temprano este sábado en la pantalla de Canal 7.

En este 2023 "Touch and go!" sumó dos integrantes: la modelo e influencer Gini Santilli, quien aportó una visión joven y diferente a cada tema; y el Dj Lucas Gallardo con toda su música cargada de la seducción y belleza. Ambos aportaron diversión y entretenimiento pasando por diferentes temas de toda índole.

Touch and go 2023 2 DJ Lucas Gallardo y Gini Santilli.jpg El DJ Lucas Gallardo y la influencer Gini Santilli.

Otras de las figuras que la rompieron en la nueva temporada de Touch and go! fue la Bruja Azucena Agüero Blanch. También hizo lo propio la sexóloga con sus valiosos consejos.

Este año a Touch and go! no le faltara nada, ya que sumò TikTok, cambios de look, informes desopilantes, desfiles y muchos desafíos para que su público gane importantes premios a través de la sinergia de la tv y sus redes. Entre los premios continúa un súper cambio de look por mes.