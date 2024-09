Desde Mendoza el cineasta Ramiro Navarro logró producir una película para Hollywood

Premiere My Penguin Friend.jpg La premiere mundial de "Mi amigo el pingüino" se dio a mitad de agosto en Hollywood, y participó el mendocino Ramiro Navarro. Foto: Gentileza Ramiro Navarro

"Mi amigo el pingüino" tuvo también su estreno nacional este mes, con presencia en más de un centenar de salas argentinas. Y desde su premiere en agosto en Hollywood se proyecta en más de 50 países. Ahora está a la espera de su estreno en plataformas como Amazon y Netflix.

"Lo importante es que la película siga enamorando audiencias, tiene un 97% de aprobación del público mundial, y en la página Rotten Tomatoes donde están los mejores críticos del mundo la evaluaron en un 87%", expresó orgulloso uno de sus productores, el mendocino Ramiro Navarro.

Es sobrino de Patricia Palmer y estudió cine en Estados Unidos

Nació en Mendoza y de niño se fue a vivir a Buenos Aires por el trabajo de su papá. Su tía es Patricia Palmer -hermana de su mamá y también mendocina que hizo una exitosa carrera en Buenos Aires-, así que los pasillos de los canales de TV y el mundo de las ficciones no le eran ajenos. "Eso se empezó a imprimir un poco en mi ADN", confirma.

En la adolescencia regresó junto a su familia, terminó el Secundario en la Escuela Italiana. Mientras jugaba al rugby pasó por varias carreras universitarias. Luego de trabajar en el hotel Hyatt, "me salió la oportunidad de irme a Estados Unidos para iniciar una carrera de chef", relata Ramiro. Y le iba muy bien en las cocinas de los hoteles americanos más lujosos.

El proceso hasta encontrar su verdadera vocación, el cine, se abrió cuando vio la aclamada serie "Lost". "Ahí me dije: 'Wow, esto me encanta', y empecé a estudiar cine y producción en Estados Unidos", recuerda. Con esa formación en el país del Norte, Ramiro decidió volver a la Argentina en 2008 y se radicó en Buenos Aires para trabajar en la productora de sus primos.

Ramiro Navarro perfil.webp Ramiro Navarro nació en Mendoza. Se fue a Estados Unidos para probar suerte como chef y descubrió allí su pasión por el cine. Foto: Gentileza Ramiro Navarro

"Ahí produje mi primera película, 'El camino del vino', en el 2009", cuenta sobre su debut mientras continuaba con los estudios cinematográficos en la capital argentina. Un debut auspicioso que lo llevaría a ganar su primer premio, nada menos que en el Festival de Cine de Mar del Plata, y a recorrer certámenes como San Sebastián y Berlín.

"Hice todo un largo aprendizaje que fue sumamente bueno porque hice todo lo que alguien puede hacer en el audiovisual", afirma en referencia a las cuestiones técnicas y artísticas que abarca la producción de una película, desde sonido y edición hasta cámara, fotografía, dirección, producción. "Todos esos conocimientos me sirvieron muchísimo", dice.

Tras el éxito de "El camino del vino", Ramiro Navarro abre las puertas de su productora Frontera+ en Mendoza, con todo lo que ello implica, además de volver a vivir en su tierra natal. "Ahí ya empecé a meterme de lleno en la producción y en el negocio del cine", comenta.

Estrenar en Hollywood es "lo máximo" para un productor de cine

-¿Cómo fue la experiencia de formar parte de la premiere de "Mi amigo el pingüino" en Hollywood y en un teatro mítico como el Egipcio?

-La experiencia de presentar una película de Hollywood, como coproductor, en el teatro Egipcio, realmente no sé si se puede aspirar a más. Es lo máximo que le puede pasar a un productor. Estar ahí junto a Jean Reno, a productores que produjeron 'Danza con lobos', 'Blade Runner', 'El paciente inglés', 'Shakespeare enamorado'... toda esa gente con la que ahora somos colegas y de alguna manera seguimos trabajando... es maravilloso, increíble. La disfruté muchísimo, el viaje a Los Ángeles fue valioso porque ahora estamos con dos proyectos más.

Ramiro admite que las ganas de producir en Argentina, y específicamente en Mendoza, están intactas, "pero ahora uno ya piensa como productor internacional, en producir en cualquier parte del mundo adonde te van llevando los proyectos, las películas".

Embed - Mi amigo el pingüino (My Penguin Friend) - Trailer Oficial

Cómo llega una productora mendocina a Hollywood

-¿Hay un secreto para que un proyecto internacional elija coproducir con una empresa argentina y mendocina como la tuya?

-La verdad es que no hay secretos. Hay mucho trabajo detrás y producciones que te validan. Nosotros veníamos de hacer "Papá al rescate" para Netflix, "Mensaje en una botella" para Amazon. Nuestra productora está en el top 10 nacional, seguro. Entonces uno puede darse el gusto de poner play y mirar un Reel donde se ven todas las producciones de este largo camino. Estamos a la altura de las circunstancias y tenemos un diferencial a la hora de competir con otras empresas: el ser de una provincia como Mendoza te hace entender lógicas que quizás alguien de Buenos Aires no tiene; como músculos en producción o ciertos vínculos, cómo moverse... La película "Mi amigo el pingüino" sucedió en la Patagonia, y nuestra productora tiene una destreza para filmar en lugares inhóspitos por la montaña nuestra y en lugares de difícil acceso. Donde se filmó es patrimonio de la Unesc.

-¿Y cómo llega "Mi amigo el pingüino" a tu productora?

-Llegó de la mano de un productor de Hollywood que había conocido en el AFM (American Film Market). Nicolás Veinberg fue quien me abrió la puerta de entrada. De todas maneras, Frontera+ es una marca internacional que trabaja con otras grandes producciones. Teníamos antecedentes antes de esta peli. Llevamos 10 años filmando en alrededor de 10 países donde hicimos casi un monopolio del mundo del vino en el cine, en formato documental. Con nuestros proyectos filmamos desde Japón hasta países de Medio Oriente, algunos impronunciables que tienen una cultura muy diferente a la nuestra, una manera de producir totalmente diferente también. Todo eso enriquece y rinde sus frutos.

Premiere My Penguin Friend team argentino.png El team argentino de la producción de "Mi amigo el pingüino", con Navarro incluido, durante la premiere en Hollywood. Foto: Gentileza Ramiro Navarro

-¿Cómo definirías el momento que hoy estás atravesando?

-Es uno de los más lindos, obviamente. No sólo por las producciones y los logros profesionales, sino por las aspiraciones que empiezan a crecer porque uno siente que atravesó una etapa y empieza otra. Lo que viene creo que será superador a nivel artístico, para soñar con trabajar con ciertos artistas que uno admira. Y lo más contento que me tiene de este momento es que me ha hecho conocer personas increíbles.

Con su productora abrió una unidad de IA audiovisual en Hollywood

-¿Te radicarías afuera con tu productora que hoy tiene base en Mendoza?

-Bueno, todo el tiempo está latente el irse del país. Más allá de las películas, con Frontera abrimos una unidad de IA (Inteligencia Artificial) en Los Ángeles (Estados Unidos). Así que ahora mi vida estará dividida entre Los Ángeles y Mendoza. Así que, como verás, busco el híbrido para no moverme de Mendoza porque me encanta y quiero criar a mis hijos en Mendoza.

-En este sentido, ¿cómo ves el desarrollo de la industria del cine mendocino?

-Mendoza viene, de alguna manera, subiéndose a las vías de lo que alguna vez fue: un gran polo de producción. En este sentido, el Gobierno ha hecho un trabajo increíble porque el mundo tiene estos incentivos fiscales donde las grandes producciones vuelan y los multiplicadores son por 7, o sea un dólar invertido se multiplica por 7. Desde hace ya varios años Mendoza viene con una política de industrializar el cine, y la verdad que vamos por un muy buen camino.

Ahora está en San Sebastián con otra película

-Ahora estás en San Sebastián con "Simón en la montaña", otra peli que coprodujiste y que se filmó en Mendoza...

-Exactamente. Estoy volando a Paris por unas reuniones que tengo y de ahí me voy al festival español. La competencia que tenemos es enorme, con unos rivales como Martin Scorsese con "El aroma del pasto recién cortado" o Luis Ortega con su potente "El jockey". Pero "Simón en la montaña" es una película increíble, viene de ganar de Cannes, así que le tengo muchísima fe y me tiene muy motivado este festival español tan importante para el mundo del cine.

Ramiro Navarro en plena filmación de uno de sus documentales. El productor mendocino debutó en 2009 con el documental "El camino del vino". Después vinieron ficciones como "Papá al rescate", "Simón en la montaña" y "Mi amigo el pingüino", por citar las más recientes. Archivo

-¿Proyectos? Imagino que varios...

-Tenemos una película con Amazon, que no puedo contar mucho. Luego se vienen dos proyectos en inglés, uno en Estados Unidos y otro probablemente en Marruecos. Muy entretenido con esto de la IA, tenemos inversores y nos tiene muy entusiasmados también. Son grandes desafíos en un momento muy difícil de la industria pero que estoy seguro de lo que somos y lo que podemos dar. Hoy festejamos que Frontera es una marca internacional que representa a la Argentina y se logró desde Mendoza.

