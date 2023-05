►TE PUEDE INTERESAR: Recitales en Mendoza 2023: todos los shows

La pieza teatral cuenta la historia de Gloria (Palmer) y Lucía (Dopazo), quienes deben cuidar a la anciana Radojka, cuyo único hijo vive en Serbia y paga en dólares. Pero Radojka muere y, por idea de Gloria, deciden ocultar el suceso con el fin de seguir cobrando por el trabajo.

Radojka en Mendoza 2.jpg Cecilia Dopazo y Patricia Palmer en el escenario del Teatro Plaza.

De ahí en más se irán dando situaciones desopilantes, con un plan tras otro, donde el último siempre es peor que el anterior, para mantener a flote la mentira y la llegada del cheque cada mes.

A lo largo de la obra -que tuvo un sonido apenas aceptable- Palmer asume con mucho profesionalismo el rol de Gloria, una mujer manipuladora, simpáticamente perversa y cínica que embarcará a Lucía en una situación que las llevará a elevar cada vez más la apuesta. Dopazo también realiza su papel con oficio de sobra.

En cada cuadro, monólogo y diálogo surgen temas que se tratan con mucha acidez: la muerte de una persona anciana que no le importa a nadie (ni siquiera a su hijo), lo complejo que es perder un trabajo cuando el currículum no ayuda a encontrar uno nuevo (y lo que se está dispuesto a hacer para que esto no suceda), la manipulación, la traición y las mentiras entre personas supuestamente íntimas.

En resumen, una obra ágil, entretenida, con mucho humor negro, acidez y algo de grotesco que logra sacar risas genuinas del público, lo que no es poco.