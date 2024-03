Gabriel Canci llevó la Vendimia para Todos al teatro griego y ahora quiere dirigir un Acto Central

Gabriel Canci, Vendimia para todos 2024.jpeg Foto: Axel Lloret /Diario UNO

Ahora que pasan los días, esa energía se mantiene en Canci y parece impulsarlo a revelar que este año se presentará en el concurso provincial para dirigir el Acto Central de la próxima Fiesta Nacional de la Vendimia 2025. Un sueño más en su vida que buscará hacer realidad.

Y su intención para lograrlo es convocar a hacedores de la Vendimia para formar un equipo artístico acorde a la ocasión.

Una noche "mágica" para Gabriel Canci, que sienta precedente

La tercera y última noche de Acto Central de este año marcó un hito en la historia de la Vendimia. Y Gabriel Canci recuerda ese momento de elección de reyes de la Vendimia para Todos como "mágico".

Con las gradas colmadas de espectadores que esperaban la actuación de La Delio Valdez para cerrar la segunda repetición de la Vendimia 2024, y después de celebrar el espectáculo "Coronados de historia y futuro", Canci apareció en escena para integrar la fiesta máxima de la provincia con la VPT que hace años es parte del calendario oficial de Vendimia.

"No sabía lo que iba a decir, estaba muy nervioso y me entregué a que mi conducción saliera del corazón, que la energía fluya en mi discurso", confiesa el productor y organizador de la VPT que nació como Vendimia Gay hace ya 20 años de la mano de Ricardo "Tito" Bustos, presente también en el Frank Romero Day para ser testigo del momento histórico al que estaba llegando su original festejo vendimial.

Gabriel Canci, Vendimia para todos 2024 (6).jpeg Vestido de impoluto traje de fiesta, con una flor roja en su ojal, Gabriel Canci hizo emocionar al público con su discurso inclusivo. Foto: Axel Lloret /Diario UNO

Canci dice que lo "súper sorprendió" la reacción del público. "Fue una noche mágica", define y destaca: "Fui fiel a mi estilo, a mi personalidad, a lo que la gente reconoce de mí; y me sentí abrazado realmente, me emocioné". Es que en un momento, y ante la activa participación de los asistentes que aplaudían su mensaje de inclusión, Gabriel canci no pudo evitar las lágrimas.

Para el también conductor de Touch! (Canal 7 Mendoza), la Vendimia para Todos 2024 "se paró en el teatro griego con su parte que más la ancla a la Vendimia y que es la elección de reyes". Se sincera al expresar que nunca imaginó que eso podía ocurrir algún día en el mismo desarrollo de un Acto Central.

"Creo que Tito (por Ricardo Bustos) tampoco imaginó que íbamos a llegar hasta acá, él hace 18 años confió en mi hermano Fernando Cruz y en mí para delegarnos su fiesta y que la internacionalizáramos como lo hicimos; pero de ahí a esto es un montón", suelta con la honestidad que lo caracteriza.

Sin embargo, y después de esta primera vez, comparte que la elección de reyes de la VPT en el Frank Romero Day sienta precedente. "Con todo lo que pasó, con la respuesta tan buena del público y la aceptación plena de todas las partes, es verdad que será difícil ahora bajar la elección de reyes de un Acto Central, ¿no?", arriesga Canci con recaudos aunque íntimamente debe saber que ese hito marca el futuro de su vendimia inclusiva de la diversidad sexual.

, arriesga Canci con recaudos aunque íntimamente debe saber que ese hito marca el futuro de su vendimia inclusiva de la diversidad sexual.

"Ojalá. Fue un momento histórico para todos. Seguro habrá ajustes, sobre todo en los tiempos para la elección y coronación porque después la fiesta debe continuar con la banda invitada a cerrar; pero es un lugar ganado para la Vendimia para Todos", expresa Gabriel Canci.

En esta edición 2024, Omar Arrigo fue electo rey, Abigail Visedo se quedó con la corona de reina, y Diva Kaluba es la nueva reina Drag Queen.

La idea surgió de repente en una conversación de café

Así como "Tito" Bustos no podía imaginarlo quizás, Gabriel Canci tampoco lo había soñado antes. Revela que la idea surgió de casualidad, en una conversación de café con un empresario amigo. Y los planetas se alinearon para que la coronación de reyes de la Vendimia para Todos llegara adonde llegó.

"Me reuní con un amigo empresario para planificar la venta de entradas a la fiesta de la VPT que ya estaba produciendo", cuenta Canci sobre el evento de características internacionales que acostumbra a ofrecer. Porque la Vendimia para Todos, generalmente realizada en boliches pero también en espacios públicos como el Bustelo o en estadios como el Arena Maipú, cada año presenta un espectáculo de grandes dimensiones con artistas -sobre todo, Djs- de fama mundial e invitados famosos.

Para esta edición, en un contexto de austeridad que exige los tiempos de crisis económica, el productor planteó un festejo 100% local, invirtiendo en la contratación de más artistas mendocinos y sin gastar en estrellas para que participen "porque la Vendimia para Todos convoca por sí sola, vienen contingentes de turistas a verla, y varios famosos quieren participar igual aunque no se les pague", confía Canci.

VPT en Via Blanca.jpeg Sobre un micro y con las banderas de la diversidad desfilaron en la Vía Blanca de este año los reyes de la Vendimia para Todos. Foto: Axel Lloret /Diario UNO

Así las cosas, "Gaby" Canci puso fecha a la fiesta para lanzar la venta de entradas y en ese momento el empresario le sugirió hacer la elección de reyes en el Frank Romero Day. "Me pareció una locura, pero me quedé pensando y justo este año está la misma gestión que nos propuso que la Vendimia para Todos estuviera en el Carrusel y la Vía Blanca", relata acerca del tándem Gareca-Testa con Alfredo Cornejo en la gobernación -Diego Gareca en Cultura y Gabriela Testa en el Emetur- que en 2017 tomaron la decisión de que los reyes de la VPT participaran en los tradicionales desfiles de carros alegóricos.

"Justo se repetía Gareca en Cultura y Testa en Turismo, así que me animé a proponérselos; y la verdad que no dudaron en aceptar, al otro día me dieron el OK", afirma Canci sobre una iniciativa que "terminó beneficiando a todos, a la comunidad LGBTIQ+, al público de Vendimia y a las autoridades que mostraron una verdadera inclusión social", según considera.

"Las personas que aún en estos tiempos viven excluidas por ser señaladas como 'diferentes', lo único que necesitan es amor. Las veces que yo me tuve que inventar una novia para que me aceptaran o cuestionarme por qué me gustaban los hombres"

En referencia a la conexión inmediata que la elección de reyes LGBTIQ+ ante una multitud generó en la sociedad mendocina, como una manifestación clara de pregonar y defender la igualdad de género en todos los ámbitos de la vida, Canci asegura: "Cuando uno quiere respeto, primero debe dar respeto; uno se encuentra con el otro siempre a través del diálogo. Creo que por eso logramos la empatía pero sobre todo la simpatía del público".

La idea de Gabriel Canci para dirigir una Vendimia Central

Con una larga trayectoria en producciones de espectáculos, Gabriel Canci pisa los escenarios y actúa frente a cámaras desde los 3 años de vida. Mendocino por adopción, el empresario de modas y artístico es reconocido en el ambiente por su talento creativo y su espíritu vanguardista.

Desde la irrupción de esos mega desfiles de moda que reunía como nunca antes a diseñadores locales, nacionales e internacionales en museos o galerías de arte, hasta los shows que al estilo de "actos centrales" produce para las VPT, todo lo que Canci ofrece busca salirse del confort de lo ya probado y conocido.

De ahí que cuando insinúa que le gustaría dirigir una Vendimia Central, se genera curiosidad acerca de cómo podría ser ese espectáculo vendimial en manos de Gabriel Canci.

Gabriel Canci, Vendimia para todos 2024 (11).jpeg Foto: Axel Lloret /Diario UNO

"Tengo todas las intenciones de armar un lindo equipo y presentarme", confirma el conductor y productor sobre un anhelo que guarda hace tiempo y que recién ahora ve posible de concretar. "Todo madura a su tiempo y hoy me siento capaz para hacerlo", dice.

Su objetivo principal para este año será competir en el concurso público para hacer la Fiesta Nacional de la Vendimia 2025. Y para ello piensa en rodearse de los hacedores de la vendimia.

"Voy a convocar a los grandes directores de la Vendimia, los que más saben y han caminado mucho el teatro griego, porque obvio que para llevar adelante semejante espectáculo se necesita de un buen equipo y de gente con experiencia que son valiosas y fundamentales a la hora de crear semejante espectáculo" , manifiesta.

Y anticipa que "si tengo la bendición de ganar y dirigir el Acto Central el año que viene, por supuesto que no dejaría de hacer la Vendimia para Todos".

En cuanto a las características que tendría su fiesta de la Vendimia, se imagina "una Vendimia muy explosiva energéticamente, muy emocional". Y con una fuerte presencia desde lo tecnológico. "Tendría puentes electrónicos con la utilización de la Inteligencia Artificial, reivindicaría a full las cajas lumínicas fusionadas a las pantallas Led, se me ocurren cosas que tienen que ver con reversionar la tradición, no con romperla", declara Gabriel Canci.

Y aporta que le gustaría ver una fiesta en el Frank Romero Day "con mucha escenografía móvil al estilo de Broadway, manteniendo su contenido folclórico".

La fiesta de la Vendimia para Todos 2024 es a fin de mes en un boliche

Con los nuevos reyes ya electos por el voto popular y coronados en el Frank Romero Day el lunes pasado, la Vendimia para Todos 2024 tendrá su fiesta el próximo domingo 31 en el boliche Wabi Fun Club, ubicado en la lateral Este 1450 del Acceso Sur, en Carrodilla (Luján de Cuyo).

Justo en medio del fin de semana extra largo, y pensando en el turismo nacional e internacional que cada año visita Mendoza para celebrar la VPT, esta vez el espectáculo no contará con artistas foráneos y mantendrá su calidad y despliegue escénico gracias al gran talento de 40 actores, actrices, bailarines, bailarinas, acróbatas y folcloristas mendocinos.

Sobre cuatro escenarios desplegados en el lugar, Wabi se convertirá en un verdadero cabaret americano, con brillos y glamour que suele dar a sus shows Gabriel Canci.

Vendimia para todos (7).jpeg Artistas de diferentes géneros y estilos se unen cada año para darle vida a los espectáculos de la Vendimia para Todos. Archivo

"No van a conocer el boliche, lo vamos a intervenir todo", anuncia el productor de la VPT 2024, cuya celebración vendimial está cumpliendo 28 años desde que se fundó como Vendimia Gay a través de una iniciativa del empresario Ricardo "Tito" Bustos. Las últimas 18 ediciones han sido bajo la marca Vendimia para Todos (VPT) que gracias a la producción de la familia Canci logró instalarse en el circuito turístico internacional, sobre todo de la comunidad LGBTIQ+, más conocida como el "turismo gay friendly".

Con aires del burlesque, el espectáculo que craneó Gabriel Canci tendrá sorpresas en cuanto a coreografías y músicas reversionadas para la ocasión. La fiesta de la VPT tendrá la participación de 4 Djs que pondrá ritmo a la velada hasta bien entrada la madrugada.

Tres sectores diferenciados se ofrecen para vivir esta experiencia vendimial: el sector general tiene un valor de $12.000, el sector VIP Standing cuesta $25.000 y las mesas ultra VIP ya están prácticamente agotadas. Las entradas se venden a través de la plataforma www.entradaweb.com.ar.