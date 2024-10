El mendocino de MasterChef Australia visitó su provincia natal para promocionarla en aquel país

Entre los lugares que conoció en su provincia natal, hubo restaurantes, hoteles de montaña y -por supuesto- bodegas, además de caminar por sitios turísticos como el Parque General San Martín, la plaza Independencia y la calle Arístides.

"Fuimos a Catena Zapata, visitamos la Pirámide, tuvimos la oportunidad de ir al restaurante Angélica y probar todos sus vinos y su comida espectacular; además fuimos a la Finca El Paraíso de Luigi Bosca y vivimos la experiencia de un picnic entre viñedos", contó a Diario UNO el chef que lleva 10 años viviendo en Australia y cuya intención con este tour por su país de origen es difundir del otro lado del mundo las bondades gastronómicas argentinas.

El mendocino se quedó maravillado con la experiencia de alojamiento en el hotel Hualta, ubicado en pleno centro mendocino y que cuenta con la primera bodega urbana de América Latina.

Quiere promocionar en Australia la gastronomía de su país

El objetivo central del viaje a la Argentina, que lo tuvo por casi todo septiembre, es divulgar a través de sus redes la gastronomía regional, apuntando a los australianos que -según dijo- poco y nada conocen de la variedad de platos que ofrece nuestro país.

"Sí, la intención es destacar la comida argentina para promocionarla en Australia, así como en los países que siguen el programa MasterChef", afirmó Juan de la Cruz Torales.

Y agregó que otro de sus desafíos fue "aprender más y mejor a elaborar platos autóctonos de las distintas regiones argentinas para después poder expresarlos en un menú que voy a desarrollar acá en un restaurante de Australia".

Además de Catena Zapata y Luigi Bosca, el chef también conoció las cavas de Rosell Boher, una bodega de tradición champagnera ubicada en Luján de Cuyo y que ofrece un lodge spa para alojarse.

Juan de la Cruz Torales con chefs mendocinos.jpg Juan de la Cruz con dos de los chef que conoció en restaurantes de bodegas mendocinas: Aaron Tovar, de Rosell Boher, y Pablo del Río de Luigi Bosca. Foto: Gentileza Juan de la Cruz Torales

"En varios de los restaurantes de las bodegas tuve la posibilidad de compartir las cocinas con sus chefs, que me cuenten cómo cocinan y cómo viven este desarrollo gastronómico increíble que está viviendo Mendoza", remarcó Juan de la Cruz, quien entre otros conoció a los chefs de Luigi Bosca y de Rosell Boher.

Y quedó impactado con la belleza del centenario palacete rodeado de vides y olivos que integra la Finca El Paraíso de Luigi Bosca, así como en Rosell Boher tuvo la oportunidad de cocinar junto a su chef. Así también le encantó la propuesta de Hualta en la Ciudad de Mendoza, con su show de tango y degustación de platos regionales "mientras se pasea por su cava y podés conocer una bodega".

Le sorprendió el avance de Mendoza en la cocina sin gluten

Después de un largo tiempo sin volver a su tierra natal, si hay algo que le sorprendió a Juan de la Cruz es la evolución de la gastronomía en Mendoza y cómo el sector se encuentra avanzado en ofertas de recetas sin gluten, algo que a él en particular le interesa desarrollar en sus cocinas.

"El crecimiento gastronómico es tremendo, y el conocimiento que tienen en cuanto a los alimentos sin gluten o aptos para celíacos me sorprendió y me puso feliz", expresó el chef mendocino que incursiona en este tipo de platos sin TACC, un universo gastronómico que descubrió gracias a su novia Amy quien es celíaca y lo acompañó en todo este recorrido por Argentina.

Comentó que cada lugar que visitaron contaban con opciones para celíacos y "los chef como todos los integrantes de las cocinas tomaban todos los recaudos para no contaminar los platos". Esto potencia el destino, ya que "muchos celíacos no viajan a lugares que no conocen bien porque saben que no todos los lugares están preparados para ofrecer platos sin gluten, y Mendoza y Argentina en general está muy avanzada en este sentido, mucho más que en Australia, por ejemplo".

Juan de la Cruz con su novia1.jpeg En los Portones del Parque General San Martín posaron Juan de la Cruz y Amy en su visita a Mendoza. Foto: Gentileza Juan de la Cruz Torales

El tour de Juan de la Cruz Torales por su país incluyó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires "donde pude conocer Campo Bravo, un restaurante exclusivo para celíacos, y Don Julio, el restaurante de carnes número 1 del mundo con una carta de vinos increíbles que es toda mendocina".

Gastronomia mendocina1.jpeg

Quiere volver el año que viene para hacer turismo de montaña

La idea del chef mendocino radicado en Australia es "volver el año que viene para hacer turismo de montaña". Para cumplir su nuevo desafío ya avanzó con Turismo de Mendoza en mantener lazos y seguir promocionando Mendoza por el mundo.

Lo mismo haría en otros lugares turísticos de la Argentina. "Esta promoción de la gastronomía incluirá a El Calafate, donde estuve cocinando y visité los glaciares", sostuvo Juan de la Cruz Torales, quien aprovechó para aprender técnicas de la cocina patagónica: "Cociné guanaco y también cordero patagónico y trucha".

Así como en la quinta en Santiago del Estero donde reunió a toda su familia -buena parte de sus 8 hermanos y sus sobrinos- pudo cocinarles una gran variedad de platos típicos de Australia.

Juan de la Cruz en flia.jpg Juan de la Cruz reunió a buena parte de su numerosa familia en Santiago del Estero, donde vive su mamá. Foto: Gentileza Juan de la Cruz Torales

"Les llevé comidas de Australia, probaron canguro, cocodrilo y les hice comida india", detalló el chef mendocino, quien en ese encuentro familiar se dio el bautismo de uno de sus sobrinos que lo convirtió en padrino.

Con los primeros videos subidos a su cuenta en Instagram (@delacruzcooks) el mendocino reveló que "ya me escribieron desde Sudáfrica unos fans de MasterChef de allá que irán a la Argentina y querían saber más de Mendoza, así que los convencí para que la incluyan en su tour, les recomendé excursiones y lugares adonde pueden ir a aprender a cocinar platos bien cuyanos".

Su experiencia gastronómica en Argentina la está aplicando en el restaurante de Australia donde Juan de la Cruz Torales despliega su magia como chef.