El mendocino de MasterChef Australia hará un tour gastronómico por el país

Una vez fuera del programa, a Juan de la Cruz lo volvieron a convocar para darle una chance de retorno. Si bien no lo logró, dice que sentía en su interior que no sería la despedida final. Y así fue. Lo llamaron para integrar el jurado en las semifinales de Masterchef Australia, donde competían los jueces contra los finalistas y ganaron los jueces.

Juan de la Cruz jurado.jpg Juan de la Cruz junto a dos ex participantes de Masterchef Australia y la jueza Sofia Levin. Los tres fueron jurados en la semifinal. Foto: Gentileza Juan de la Cruz Torales

La final del ciclo ocurrió justo el día de su cumpleaños, cuya celebración tendría a casi todos los participantes entre su centenar de invitados viendo esa emisión especial. Fue el fin de semana pasado, un restaurante de cocina latinoamericana se prestó para que el anfitrión ofrezca a sus comensales de distintas partes del mundo platos típicos de nuestra región. Y de paso hasta cantó recordando épocas de Popstars, reality musical de donde salió Mambrú y en el que el mendocino compitió en su adolescencia.

Abocado casi completamente a la gastronomía, Juan de la Cruz planea un tour por Argentina para visitar ciudades turísticas y difundir su gastronomía. Lo hará durante septiembre, el Ministerio de Deportes y Turismo de la Nación está interesado en apoyar su gira que hasta el momento no incluye Mendoza.

► TE PUEDE INTERESAR: Un inquieto mendocino participa del MasterChef más visto del mundo

Diario de viaje para reflejar la gastronomía argentina

Así lo confirmó a Diario UNO el chef, músico y diseñador de juegos de mesa. "Me llamaron desde Turismo de la Nación, específicamente desde Marca País, y también oficinas de turismo de varias provincias", reveló Torales sobre su iniciativa que se podrá ver como un diario de viaje a través de videos en formato Reels que publicará en sus redes -Instagram, Tik Tok y YouTube-.

Ya tiene cerrada su estadía en Buenos Aires, Calafate y Santiago del Estero (parada obligada ya que allí vive su mamá y quiere visitarla). Por ahora lamenta que los tiempos no le den para regresar a su tierra natal, "incluso me llamaron de varios viñedos para que vaya a conocerlos", acota el mendocino. Sin embargo, no pierde la esperanza de que "quizás consiga apoyo y pueda escaparme dos o tres días a Mendoza".

Su idea es mostrar las bellezas naturales de Argentina pero sobre todo sus cualidades gastronómicas, las que identifican a cada región.

Juan de la Cruz cumple1.jpg Su gran fiesta de cumpleaños estuvo regada por distintos vinos mendocinos. Foto: Gentileza Juan de la Cruz Torales

Esos platos argentinos son los que cautivaron al jurado de MasterChef Australia en un país que "poco y nada conoce de nuestra cocina", aseguró Juan, quien lleva una década radicado en aquel país y que para el reality quedó seleccionado entre más de 45.000 participantes.

Justamente el festejo de sus 40 se realizó en un restaurante latino que ofreció a los invitados desde asado con chorizos y morcillas incluido hasta chipá, chimichurri y alfajores de postre. "Quería que la gente que vino de todos lados del mundo pruebe nuestra comida", contó Torales acerca de su cumpleaños que -sentenció- "no me olvidaré jamás" ya que -gracias a marcas que lo eponsorearon- logró su cometido gastronómico y también musical: cantó temas propios y de su época de juventud cuando formó parte del reality argentino Popstars.

Chimichurri propio, sin olvidar los juegos de mesa

Además, el inquieto Juan está a punto de lanzar una marca de chimichurri propia. Y a esto le suma las presentaciones en restaurantes que está haciendo en la capital australiana y alrededores con menús sin TACC, recetas que descubrió para cocinarle a su pareja celíaca y que elabora con creatividad para atraer a cualquier persona que desee incluir estas opciones en su alimentación.

Esta actividad, así como la intimidad de su cocina, se reflejan en videos en su cuenta de Instagram (@delacruzcook).

Embed

Para las fiestas navideñas, este séptimo hijo varón de 9 hermanos, apadrinado por Raúl Alfonsín, piensa también hacer un relanzamiento de Blended, su juego de mesa. Y debido a su gran presente, el mendocino se muestra muy afincado en Australia y no piensa retornar a su tierra natal.

► TE PUEDE INTERESAR: Uno a uno, los cuatro chefs detrás de las estrellas Michelin que ...