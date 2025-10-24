Cómo cuidar un árbol de pistacho y cuánto tarda en dar frutos

Durante siglos, el pistacho fue considerado un manjar reservado a los palacios orientales, pero en los últimos meses se ha convertido en el protagonista indiscutido del mundo dulce y gourmet, conquistando pasteleros, chefs, marcas de alimentos, y sobre todo al público. A continuación, revelamos los cuidados básicos que requiere el árbol y otras curiosidades.
Esta planta cuyo nombre es Pistacia vera es originaria de la zona mediterránea de Grecia, Siria, Turquía y alrededores. Da una semilla conocida como pistacho que es apreciada por su color verde vibrante y su sabor único y delicado. Estos frutos son ampliamente consumidos en muchos países del mundo, y se comen tostados, como aperitivo, o como condimento en diversos platos. Tanto es así, que se le llama comúnmente “oro verde”.
Cómo cuidar un árbol de pistachos
Si quieres aprender cómo plantar pistachos y cuáles son sus cuidados básicos, toma nota ya que a continuación exploramos sus características y necesidades. Así, tendrás tu propia cosecha en el jardín de casa.
Según los expertos de Ecología Verde, el árbol del pistacho es una planta caducifolia que puede soportar condiciones de poca agua y temperaturas cálidas sin problemas. Tiene una altura de aproximadamente siete metros, aunque sus raíces son capaces de llegar muy profundo en busca de fuentes de humedad. Sus semillas, es decir los pistachos que luego consumimos, están cubiertas por una cáscara dura que se abre por la mitad una vez han madurado lo suficiente.
Lo ideal para plantar esta especie es germinar las semillas sin tostar, dejándolas sumergidas en agua durante varios días. Guarda las semillas enrolladas en el interior de una pequeña toalla o paño durante seis semanas, luego deja reposar en un lugar oscuro y siembra las semillas en el interior de una maceta entre el final de la primavera y el inicio del verano.
Cuando la planta haya alcanzado unos 20 o 30 cm de altura, trasplanta directo al sustrato del jardín. Es importante que en el nuevo lugar tenga un buen drenaje y reciba pleno sol. Respecto al riego, el árbol de pistacho prefiere riegos abundantes y espaciados en el tiempo, que pequeños riegos que mantengan niveles constantes de humedad en el suelo.
Cuánto tiempo tarda en producir frutos
El árbol Pistacia vera comienza a producir frutos entre los cinco y siete años después de su plantación, aunque algunos ejemplares pueden dar los primeros frutos a los tres o cuatro años. Además, este tiempo puede variar dependiendo de factores como el clima, el tipo de suelo y el uso de injertos.