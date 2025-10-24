Cómo cuidar un árbol de pistacho y cuánto tarda en dar frutos

pistachos El pistacho es rico en antioxidantes, vitaminas, proteínas y fibra. Imagen: Freepik.

Según los expertos de Ecología Verde, el árbol del pistacho es una planta caducifolia que puede soportar condiciones de poca agua y temperaturas cálidas sin problemas. Tiene una altura de aproximadamente siete metros, aunque sus raíces son capaces de llegar muy profundo en busca de fuentes de humedad. Sus semillas, es decir los pistachos que luego consumimos, están cubiertas por una cáscara dura que se abre por la mitad una vez han madurado lo suficiente.

Lo ideal para plantar esta especie es germinar las semillas sin tostar, dejándolas sumergidas en agua durante varios días. Guarda las semillas enrolladas en el interior de una pequeña toalla o paño durante seis semanas, luego deja reposar en un lugar oscuro y siembra las semillas en el interior de una maceta entre el final de la primavera y el inicio del verano.

Cuando la planta haya alcanzado unos 20 o 30 cm de altura, trasplanta directo al sustrato del jardín. Es importante que en el nuevo lugar tenga un buen drenaje y reciba pleno sol. Respecto al riego, el árbol de pistacho prefiere riegos abundantes y espaciados en el tiempo, que pequeños riegos que mantengan niveles constantes de humedad en el suelo.

fruto de pistacho La semilla comestible del árbol de pistacho se encuentra dentro de una cáscara dura y está cubierta por una piel fina. Imagen: Pexels.

Cuánto tiempo tarda en producir frutos

El árbol Pistacia vera comienza a producir frutos entre los cinco y siete años después de su plantación, aunque algunos ejemplares pueden dar los primeros frutos a los tres o cuatro años. Además, este tiempo puede variar dependiendo de factores como el clima, el tipo de suelo y el uso de injertos.