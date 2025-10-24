Cómo hacer un árbol de jazmín a partir de una flor: el truco para multiplicar esta planta perfumada

Elegí una flor sana y un tallo fuerte

Buscá una flor de jazmín que esté en buen estado, unida a un tallo verde, sin plagas ni manchas. Cuanto más fresco esté el tallo, mayores serán las probabilidades de éxito. También debes usar en lo posible varias flores para no correr el riesgo de que no todas prosperen.

Cortá el esqueje

Usá una tijera de podar limpia y afilada para cortar un tallo de unos 10 a 15 cm de largo, justo debajo de un nudo (donde nacen las hojas). Retirá las flores y las hojas inferiores para dejar libre el tallo.

Prepará el tallo para enraizar

Podés sumergir la base del tallo en agua con una cucharadita de canela o miel, dos ingredientes naturales que actúan como enraizantes y protegen de los hongos. Cambia el agua cada 3 días.

Plantá el esqueje de jazmín

Colocá el tallo en una maceta con tierra fértil y suelta, preferentemente mezclada con compost o fibra de coco. Enterralo unos 5 cm y compactá suavemente la tierra alrededor.

Cubrí y cuidá el ambiente

Para mantener la humedad, tapá la maceta con una botella plástica cortada o una bolsa transparente. Colocala en un lugar con buena luz, pero sin sol directo.

Trasplante y formación del árbol

En unas 4 a 6 semanas, el tallo empezará a echar raíces. Cuando la planta crezca, podés ir guiándola con una varilla para darle forma de pequeño árbol o bonsái de jazmín. Con podas suaves, logrará una copa redondeada y compacta.

Regá con moderación y evitá el exceso de agua. Si querés estimular la floración, colocá un poco de canela en polvo en la tierra: ayuda a nutrir y fortalecer la planta.

Así es como con paciencia y cuidado, una simple flor de jazmín puede transformarse en un hermoso árbol aromático. Este método natural no solo decora, sino que además conecta con la magia de ver crecer la vida desde lo más pequeño.