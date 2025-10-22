No es magia, sino ciencia: follaje denso de este árbol ofrece sombra generosa, mientras que su capacidad de evapotranspiración libera hasta 200 litros de agua al día en verano, enfriando el aire de manera natural.

Arbol (1)

El hermoso árbol que puede reducir la temperatura y crece muy rápido

La paulownia es conocida como uno de los árboles de más rápido crecimiento del mundo. Esto significa que un jardín, una plaza o incluso una calle puede pasar de ser un horno de asfalto a un refugio fresco en apenas un par de temporadas. Además, este árbol, su resistencia al calor extremo (soporta hasta 40°C) la convierte en la candidata perfecta para climas áridos y semiáridos, donde la mayoría de las plantas luchan por sobrevivir.