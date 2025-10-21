Árbol limonero: por qué se recomienda rociarlo con ají picante y para qué sirve

El picante del ají, combinado con el ajo (si se usa una mezcla), crea una sustancia que los insectos evitan. Como si fuese poco, el limonero también queda protegido ante la presencia de hormigas, orugas y otras enfermedades.

Hablando más específicamente, es la capsaicina del ají la que irrita el exoesqueleto de los insectos, repeliéndolos y evitando que se alimenten de las hojas del limonero.

Esta es una alternativa natural y no tóxica a los pesticidas químicos, por lo que no daña el medio ambiente ni a los insectos beneficiosos presentes en el limonero, como las mariquitas.

aji picante, ,limonero El ají picante puede ser beneficioso para el árbol limonero.

Para infestaciones graves, puede que se necesiten insecticidas más potentes. Sin embargo, la mezcla de ají y ajo puede ser un buen complemento para controlar plagas moderadas.

Cómo preparar y usar el insecticida

Ingredientes: solo necesitas ajíes picantes y agua. Para una mayor efectividad, se puede combinar con ajo.

Aplicación: usa un pulverizador para rociar todas las partes del árbol, especialmente las hojas, después de una lluvia o cada dos semanas para mantener la protección.

Si quieres evitar la preparación, puedes espolvorear el ají picante en las hojas y en la tierra del árbol limonero, aunque claramente disminuirá la efectividad de este repelente casero.