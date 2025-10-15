Árbol limonero: por qué recomiendan colocar cáscaras de almendras en su tierra

Un árbol limonero más sano con nutrientes adecuados tiende a producir hojas verdes, ramas fuertes y limones de mejor calidad. Por eso, no debes desechar las cáscaras de almendras.

A diferencia de los fertilizantes químicos, las cáscaras de almendras liberan sus nutrientes lentamente, proporcionando un suministro constante y prolongado al árbol.

Como si fuera poco, tu limonero también estará libre de plagas gracias a esta solución. Las cáscaras de frutos secos protegen a tus ejemplares de este tipo de problemas, creando una barrera física y aromática que las repele.

cascara, almendras Las cáscaras de almendras pueden ser beneficiosas para tus plantas.

Ya lo sabes, si quieres mejorar la calidad de tu árbol limonero, es mejor que utilices las cáscaras de almendras en la tierra del mismo. ¿Conocías este truco casero?

Paso a paso: cómo incorporar las almendras en el árbol limonero