Planta de jazmín: la conocida especia que debes usar para que estallen las flores en pocos días

poner canela en el jazmin La canela no solo es beneficiosa para los humanos, también puede serlo para tus plantas.

Lo cierto es que hay muchas variedades del jazmín, pero todas comparten algo en particular: florecen de una manera única y bella. Por eso, hay que tener en cuenta algunos tips de jardinería que necesitas saber.

En este sentido, la sección de hoy habla de una especia que al combinarse con el jazmín hacen maravillas. Pues, la canela en polvo o en rama contiene compuestos antifúngicos y estimulantes naturales que actúan directamente sobre el suelo.

Si lo usas lograrás estimular el crecimiento de raíces nuevas en el jazmín, fortaleciendo la planta desde la base. Además, ayuda a acelerar la formación de brotes florales, al mejorar la absorción de nutrientes.

También previene hongos y bacterias que suelen afectar las raíces y las hojas del jazmín. Si ves los característicos puntitos o cobertura negra o blanca en tus plantas, ya sea en las hojas, en los tallos o en la tierra, solo tienes que echar mano de la canela en polvo que todos tenemos en casa.

jazmin (1) Si sumas la canela a los cuidados de tu jazmín, verás crecer sus flores en cuestión de días.

Por último, aumenta la oxigenación del suelo, lo que favorece una floración más abundante y duradera.

Cómo usar canela en la tierra del jazmín

Para que tu jazmín explote de flores en cuestión de poco tiempo, usar canela es más fácil de lo que parece. Todo lo que tienes que hacer es verter un poco de esta especia alrededor de la base de la rama de la planta.

Luego de aplicar la canela, debes utilizar agua para hidratar y fijar los nutrientes y beneficios. La frecuencia con la que debes repetir este procedimiento es de un mes, especialmente en temporadas cálidas o antes del inicio de la floración.

Ya lo sabes, si quieres estimular la floración de tu jazmín, debes recurrir a la canela como un fertilizante natural. Los resultados te sorprenderán.