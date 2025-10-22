Planta de jazmín: la conocida especia que debes usar para que estallen las flores en pocos días

El jazmín es una de las plantas más apreciadas por su perfume intenso y sus delicadas flores blancas, símbolo de pureza y armonía. Sin embargo, muchas personas dedicadas a la jardinería se frustran cuando su planta tarda en florecer. La buena noticia es que existe un truco natural, económico y muy efectivo que acelera la floración: la canela.
La canela es esa especia aromática que todos tienen en casa siempre y que usas en postres y tés, puede convertirse en el mejor aliado para tu planta de jazmín.
¿Por qué la canela ayuda al jazmín a florecer?
El nombre científico de esta planta es Jasminum polyanthum. Se lo conoce comúnmente como jazmín y pertenece a la familia de OLEACEAE. Se trata de una planta trepadora con largas ramas de tallos finos, flexibles y volubles, que no disponen de zarcillos, pero que se enrollan con mucha facilidad.
Lo cierto es que hay muchas variedades del jazmín, pero todas comparten algo en particular: florecen de una manera única y bella. Por eso, hay que tener en cuenta algunos tips de jardinería que necesitas saber.
En este sentido, la sección de hoy habla de una especia que al combinarse con el jazmín hacen maravillas. Pues, la canela en polvo o en rama contiene compuestos antifúngicos y estimulantes naturales que actúan directamente sobre el suelo.
Si lo usas lograrás estimular el crecimiento de raíces nuevas en el jazmín, fortaleciendo la planta desde la base. Además, ayuda a acelerar la formación de brotes florales, al mejorar la absorción de nutrientes.
También previene hongos y bacterias que suelen afectar las raíces y las hojas del jazmín. Si ves los característicos puntitos o cobertura negra o blanca en tus plantas, ya sea en las hojas, en los tallos o en la tierra, solo tienes que echar mano de la canela en polvo que todos tenemos en casa.
Por último, aumenta la oxigenación del suelo, lo que favorece una floración más abundante y duradera.
Cómo usar canela en la tierra del jazmín
Para que tu jazmín explote de flores en cuestión de poco tiempo, usar canela es más fácil de lo que parece. Todo lo que tienes que hacer es verter un poco de esta especia alrededor de la base de la rama de la planta.
Luego de aplicar la canela, debes utilizar agua para hidratar y fijar los nutrientes y beneficios. La frecuencia con la que debes repetir este procedimiento es de un mes, especialmente en temporadas cálidas o antes del inicio de la floración.
Ya lo sabes, si quieres estimular la floración de tu jazmín, debes recurrir a la canela como un fertilizante natural. Los resultados te sorprenderán.