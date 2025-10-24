¡Invasión Azul en Córdoba! Los hinchas de Independiente Rivadavia ya copan el Kempes

Embed

En avión, colectivo, trafic o autos particulares, sin importar el cómo, lo importante, sin dudas, es acompañar al club de sus amores en esta cita con la historia. Y así lo hicieron.

hinchas-independiente-rivadavia-2 Los hinchas de la Lepra están eufóricos. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Los hinchas de Independiente Rivadavia viven una jornada histórica en el Kempes

Los seguidores del equipo del Parque coparon el estadio Mario Alberto Kempes y sus cánticos se hicieron sentir antes del trascendental partido con el Millonario.

Es una jornada histórica. Es la primera vez que el Azul llega a esta instancia de la Copa Argentina y busca logran la gran hazaña y meterse en la final,

Hubo llovizna, es una jornada fresca en Córdoba, pero nada detiene a los seguidores leprosos, que están viviendo un grn sueño y no quieren despertarse. Además enfrentan a un grande como River y eso le pone al partido un condimento especial, ya qie pueden dejar en el camino al equipo de Gallardo con lo ue eso singifoca.