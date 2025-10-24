Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Copa Argentina

¡Invasión Azul en Córdoba! Los hinchas de Independiente Rivadavia ya copan el Kempes

Los hinchas de Independiente Rivadavia tiñeron de azul los alrededores del estadio Mario Alberto Kempes en la previa del partido con River

Por Fabián Salamone [email protected]
Los seguidores de Independiente Rivadavia coparon el Kempes.

Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Con la ilusión a cuestas, los hinchas de Independiente Rivadavia viajaron los más de 600 kilómetros que separan la ciudad de Mendoza del estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, escenario de la semifinal de la Copa Argentina para apoyar a su equipo, que se mide desde las 22.10 con River.

Con el amor por la camiseta como estandarte, los simpatizantes del Azul arribaron en masa hacia el recinto que les regaló una de las páginas más gloriosas de su rica historia, aquel 29 octubre del 2023 cuando la victoria ante Almirante Brown les permitió celebrar el título de la Primera Nacional y el ansiado ascenso a Primera.

Los hinchas de Independiente Rivadavia apoyan al Azul en Córdoba.

Hoy, casi dos años más tarde, el pueblo leproso llegó a la Docta con la ilusión de ver a Independiente Rivadavia avanzar a la final de una competencia nacional. Y en la previa del encuentro, nada más y nada menos que ante River, le pusieron color a una jornada gris.

En avión, colectivo, trafic o autos particulares, sin importar el cómo, lo importante, sin dudas, es acompañar al club de sus amores en esta cita con la historia. Y así lo hicieron.

Los hinchas de la Lepra est&aacute;n euf&oacute;ricos.

Los hinchas de la Lepra están eufóricos.

Los hinchas de Independiente Rivadavia viven una jornada histórica en el Kempes

Los seguidores del equipo del Parque coparon el estadio Mario Alberto Kempes y sus cánticos se hicieron sentir antes del trascendental partido con el Millonario.

Es una jornada histórica. Es la primera vez que el Azul llega a esta instancia de la Copa Argentina y busca logran la gran hazaña y meterse en la final,

Hubo llovizna, es una jornada fresca en Córdoba, pero nada detiene a los seguidores leprosos, que están viviendo un grn sueño y no quieren despertarse. Además enfrentan a un grande como River y eso le pone al partido un condimento especial, ya qie pueden dejar en el camino al equipo de Gallardo con lo ue eso singifoca.

