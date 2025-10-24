Galería de imágenes: la fiesta de Independiente Rivadavia ante River en Córdoba por la Copa Argentina

Embed - Hinchas de Independiente Rivadavia haciendo la previa a la semifinal con River fuera del Kempes (II)

"Nel blu dipinto di blu" El barrio Chateau carreras se pintó también de azul este viernes de Copa Argentina.

Embed - Hinchas de Independiente Rivadavia en la previa a la semifinal con River fuera del Kempes (III)

Los Caudillos del Parque y otras agrupaciones leprosas no faltaron para alentar a los de Alfredo Berti.

Embed - Entre los hinchas de Independiente Rivadavia no faltaron las bengalas fuera del estadio Mario Kempes

Independiente Rivadavia fue por la hazaña histórica al estadio donde logró otro hito inolvidable, el estadio Mario Kempes, donde ganó el ascenso a la Liga Profesional.

Julia la hija de Alfredo Berti como una hincha más de la Lepra

Julia, la propia hija del entrenador Alfredo Berti se sumó con el resto de la familia a alentar al equipo en la semifinal de la Copa Argentina contra River y recordó su presencia en la final donde lograron el ascenso y confesó como vive la previa a estos duelos su papá.