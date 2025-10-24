Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
COPA ARGENTINA

Galería de imágenes: la fiesta de Independiente Rivadavia ante River en Córdoba por la Copa Argentina

Miles de hinchas de Independiente Rivadavia fueron a Córdoba y coparon el estadio Mario Kempes y sus alrededores esperando el duelo con River por Copa Argentina

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga
Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
La hinchada de Independiente Rivadavia no podía faltar a la cita histórica, donde el Azul buscará la final de la Copa Argentina frente a River.

La hinchada de Independiente Rivadavia no podía faltar a la cita histórica, donde el Azul buscará la final de la Copa Argentina frente a River.

El momento histórico que vive Independiente Rivadavia, que define este viernes al finalista de la Copa Argentina frente a River, no podía darse en silencio para el pueblo Azul. Miles de hinchas se fueron por diversos medios a la ciudad de Córdoba a alentar a los suyos.

Qué River Plate es uno de los dos clubes más populares del país, no hay dudas, pero los fanáticos de la Lepra mendocina no le fueron en zaga a los Millonarios y le dieron un copiosa pincelada de color azul a la zona del barrio Chateau Carrera, en las afueras de la ciudad de Córdoba.

Los hinchas de Independiente Rivadavia y el sueño de otra hazaña en Córdoba

futbol-copa argentina-semifinal-cordoba-hinchas-independiente-rivadavia-tribuna (1)
En las tribunas tambi&eacute;n vibr&oacute; el color azul de la hinchada leprosa.

En las tribunas también vibró el color azul de la hinchada leprosa.

Embed - Los hinchas de Independiente Rivadavia haciendo la previa a la semifinal con River fuera del Kempes

La previa, con fernet, cerveza o vino mendocino no faltó en las inmediaciones del estadio Mario Alberto Kempes.

Embed - Hinchas de Independiente Rivadavia haciendo la previa a la semifinal con River fuera del Kempes (II)

"Nel blu dipinto di blu" El barrio Chateau carreras se pintó también de azul este viernes de Copa Argentina.

Embed - Hinchas de Independiente Rivadavia en la previa a la semifinal con River fuera del Kempes (III)

Los Caudillos del Parque y otras agrupaciones leprosas no faltaron para alentar a los de Alfredo Berti.

Embed - Entre los hinchas de Independiente Rivadavia no faltaron las bengalas fuera del estadio Mario Kempes

Independiente Rivadavia fue por la hazaña histórica al estadio donde logró otro hito inolvidable, el estadio Mario Kempes, donde ganó el ascenso a la Liga Profesional.

Julia la hija de Alfredo Berti como una hincha más de la Lepra

Julia, la propia hija del entrenador Alfredo Berti se sumó con el resto de la familia a alentar al equipo en la semifinal de la Copa Argentina contra River y recordó su presencia en la final donde lograron el ascenso y confesó como vive la previa a estos duelos su papá.

Embed - La emoción de los leprosos por volver a un estadio que trae buenos recuerdos para hacer historia

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas