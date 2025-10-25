Aumentaron los cigarrillos. La compañía British American Tobacco (BAT) aplicó un nuevo incremento en su lista de precios. La suba, en promedio, es del 8% y afecta a todas las marcas que comercializa en la Argentina. En contraste con su principal competidora, Massalin Particulares, el ajuste llega un mes después de la última actualización de precios de esa compañía.
Aumentaron los cigarrillos: la lista con los nuevos precios desde este sábado
La compañía British American Tobacco (BAT) aplicó un aumento del 8% en sus precios. Además presentó dos nuevas opciones
Se trata del quinto aumento en lo que va del año, luego de las actualizaciones realizadas en enero, marzo, junio y agosto. Desde la firma explicaron que la medida responde a los mayores costos operativos y al contexto inflacionario que atraviesa el país.
Además, BAT presentó dos nuevos productos: el Lucky Strike XL Eclipse Box 20, y una versión más económica del Camel clásico, el Camel Legend KS 20.
De este modo los fumadores se quedaron sin marcas que mantuvieran sus precios desde agosto, lo cual parecía raro, ya que una vez que una de las dos tabacaleras aplica un incremento en sus valores, en pocos días, la otra hace lo mismo.
Aumentaron los cigarrillos: nueva lista de precios
Lista de precios de cigarrillos BAT (Octubre 2025).
Camel
- Legend Box 20: $2.800
- Legend KS 20 (nuevo): $2.500
- Box 20: $5.000
- KS 20: $4.650
- Box 12: $2.980
- Blue Box 20: $5.000
- Circle Box 20: $4.800
Lucky Strike XL
- XL Eclipse Box 20 (nuevo): $5.000
- XL Double Plus Box 20: $5.000
- XL Purple Mix Box 20: $5.000
- XL Red Mix Box 20: $5.000
- XL Convertible Box 20: $4.450
Lucky Strike
- Paris Box 20: $5.550
- Double Plus Box 12: $2.980
- Red Mix Box 12: $2.980
- Convertible Box 20: $4.450
- Convertible KS 20: $4.050
- Convertible Box 12: $2.660
- Box 20: $4.450
- KS 20: $4.050
- Box 12: $2.640
- Silver KS 20: $4.050
Lucky Strike Origen
- Red Box 20: $2.750
- Red KS 20: $2.450
- Red Box 10: $1.450
- Convertible Box 20: $2.750
- Convertible KS 20: $2.450
- Convertible Box 10: $1.650
Rothmans
- XL 43/70 Box 20: $4.050
Winston
- Box 20: $3.490