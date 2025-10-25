Aumentaron los cigarrillos: la lista con los nuevos precios desde este sábado

Se trata del quinto aumento en lo que va del año, luego de las actualizaciones realizadas en enero, marzo, junio y agosto. Desde la firma explicaron que la medida responde a los mayores costos operativos y al contexto inflacionario que atraviesa el país.

Aumento de cigarrillos.jpg Nuevos precios para los cigarrillos en este fin de semana de octubre.

Además, BAT presentó dos nuevos productos: el Lucky Strike XL Eclipse Box 20, y una versión más económica del Camel clásico, el Camel Legend KS 20.