En las últimas horas el Gobierno nacional anunció la eliminación de algunos beneficios que tenían las personas con discapacidad al momento de viajar en micros de larga distancia.
Pasajes gratis para personas con discapacidad: cómo reservarlos luego de los cambios del Gobierno
Este es el paso a paso a realizar para poder viajar gratis a pesar de los cambios del Gobierno. Los detalles a continuación
En concreto, el Estado dejará de cubrir parte de ese costo. La medida, firmada el 22 de mayo por el secretario Mariano Ignacio Plencovich, eliminó el régimen de compensaciones económicas que el Estado abonaba a las empresas del sector por los pasajes gratuitos otorgados en virtud de las leyes 22.431, 26.928 y 27.674, pero no tocó el derecho a la gratuidad en sí mismo.
Sin embargo, la Secretaría de Transporte aclaró que la gratuidad para las personas con discapacidad, trasplantadas y pacientes oncológicos continúa vigente, por lo que las compañías siguen obligadas a entregar los boletos sin cargo. A continuación te explicamos cómo solicitar el beneficio y qué documentación se necesita.
¿Quiénes pueden aceder a los pasajes gratuitos?
El beneficio alcanza a:
- Personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD).
- Personas trasplantadas o en lista de espera con credencial del INCUCAI.
- Pacientes oncológicos alcanzados por la legislación vigente.
¿Cómo sacar un pasaje gratis por discapacidad?
De manera online
La mejor forma de realizar la reserva a través del Sistema de Solicitud de Pasajes de la CNRT. El paso a paso es el siguiente:
- Ingresar al sistema de solicitud de pasajes de la CNRT.
- Completar los datos personales requeridos.
- Seleccionar origen, destino y fecha de viaje.
- Confirmar la solicitud.
De manera presencial
La persona interesa necesita presentar la siguiente documentación:
- DNI vigente.
- Certificado Único de Discapacidad (CUD) o la documentación correspondiente.
La solicitud debe realizarse al menos 48 horas antes del viaje. El trámite también puede ser efectuado por un representante legal. Quienes tengan una credencial del INCUCAI, la gestión puede realizarse incluso el mismo día de la salida del servicio, según la disponibilidad.