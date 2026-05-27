Pasajes gratis para personas con discapacidad: cómo reservarlos luego de los cambios del Gobierno

En concreto, el Estado dejará de cubrir parte de ese costo. La medida, firmada el 22 de mayo por el secretario Mariano Ignacio Plencovich, eliminó el régimen de compensaciones económicas que el Estado abonaba a las empresas del sector por los pasajes gratuitos otorgados en virtud de las leyes 22.431, 26.928 y 27.674, pero no tocó el derecho a la gratuidad en sí mismo.

Sin embargo, la Secretaría de Transporte aclaró que la gratuidad para las personas con discapacidad, trasplantadas y pacientes oncológicos continúa vigente, por lo que las compañías siguen obligadas a entregar los boletos sin cargo. A continuación te explicamos cómo solicitar el beneficio y qué documentación se necesita.