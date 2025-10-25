Inicio Ovación Fútbol Marcelo Gallardo
River

"Cuando perdés no está nadie": la palabra de Gallardo luego de la eliminación de River por Copa Argentina

Marcelo Gallardo evitó preguntas de la prensa y reconoció el mal momento de River, luego de la eliminación de la Copa Argentina

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Luego de la eliminación, Marcelo Gallardo dio una conferencia atípica. 

Luego de la eliminación, Marcelo Gallardo dio una conferencia atípica. 

Luego de empatar sin goles en el Estadio Mario Alberto Kempes, River cayó 4 a 3 por penales ante Independiente Rivadavia y se despidió en semifinales de la Copa Argentina. Tras la derrota, Marcelo Gallardo se enfrentó a los micrófonos con un monólogo, evitando la pregunta de los periodistas presentes en la sala.

Entre otras cosas, el entrenador de River declaró su intención de tomar decisiones fuertes, y reconoció el mal momento de su equipo. Ahora, El Millonario apuntará todos los cañones a la tabla anual y al Torneo Clausura para clasificar a la Copa Libertadores 2026.

gallardo
Gallardo evitó las preguntas de los periodistas presentes.

Gallardo evitó las preguntas de los periodistas presentes.

Marcelo Gallardo y una conferencia de prensa atípica

"Voy a tratar de hablar poco, pero tener argumentos sólidos en base a lo que estamos viviendo, y ser honesto y real con lo que se observa. No voy a manifestar cosas que no observamos. De acuerdo a los objetivos deportivos de este año, claramente no estuvimos a la altura, nos ha costado muchísimo. La gente tiene razón en manifestar su descontento. Hemos sido un equipo que no identificó a la gente, y eso es responsabilidad de quien les habla, no estuvimos a la altura de partidos decisivos, estuvimos en deuda en ese aspecto. No queda otra que aceptar y abrazar este momento de mierda, te tenés que hacer cargo, no te podés desprender. Cuando viene así, tenés que abrazar en este momento oscuro", afirmó Gallardo.

"Analizaremos al final de la temporada, haremos un análisis de cómo seguimos, debemos rever si podemos en estos 45 días agarrarnos del campeonato, que es la única chance de revertir este año totalmente negativo. Y después, se tomarán las decisiones que se tengan que tomar, es así".

gallardo, river, copa argentina
Gallardo lamentó la eliminación de River.

Gallardo lamentó la eliminación de River.

La reflexión de Gallardo frente a la prensa

Gallardo también dejó una reflexión, a la que le puso mucho énfasis: "En este momento de mierda, acá afuera no hay nadie que te espere para darte un abrazo ni llevarte a algún lugar. Posiblemente hasta tengamos que entender que tendremos que atravesarlo solos, porque el fútbol es así: cuando ganás, están todos; cuando perdés, no está nadie. Habrá que ver si nos podemos sobreponer en esta adversidad, y habrá que ver quiénes están ahí para sostener esta adversidad. Que no es para cualquiera. Los hombres se destacan en estos momentos: de reprobación, críticas y maldad".

Por último, Gallardo cerró: "Tenemos que ver quiénes estamos preparados para sostener este momento. Todos podemos tener un año malo deportivamente. Hay que controlar las emociones. Si las tenés medio flojitas de papeles, te hacen mierda”.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas