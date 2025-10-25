"Cuando perdés no está nadie": la palabra de Gallardo luego de la eliminación de River por Copa Argentina

Entre otras cosas, el entrenador de River declaró su intención de tomar decisiones fuertes, y reconoció el mal momento de su equipo. Ahora, El Millonario apuntará todos los cañones a la tabla anual y al Torneo Clausura para clasificar a la Copa Libertadores 2026.

gallardo Gallardo evitó las preguntas de los periodistas presentes.

Marcelo Gallardo y una conferencia de prensa atípica

"Voy a tratar de hablar poco, pero tener argumentos sólidos en base a lo que estamos viviendo, y ser honesto y real con lo que se observa. No voy a manifestar cosas que no observamos. De acuerdo a los objetivos deportivos de este año, claramente no estuvimos a la altura, nos ha costado muchísimo. La gente tiene razón en manifestar su descontento. Hemos sido un equipo que no identificó a la gente, y eso es responsabilidad de quien les habla, no estuvimos a la altura de partidos decisivos, estuvimos en deuda en ese aspecto. No queda otra que aceptar y abrazar este momento de mierda, te tenés que hacer cargo, no te podés desprender. Cuando viene así, tenés que abrazar en este momento oscuro", afirmó Gallardo.