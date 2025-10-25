Alfredo Berti sigue haciendo historia en Independiente Rivadavia: "Ahora queremos ganar la Copa"

berti 2

"Cuando llegamos hace un año y medio, el club estaba con mucha dificultad en la parte del descenso y nos salvamos por los puntos que hicimos. A ese torneo le doy mucho valor, después del torneo pasado también llegamos a estar entre los ocho, y en este semestre la verdad que los chicos vienen haciendo un esfuerzo grande en los dos torneos, y poner al club en otra final, la verdad que me llena de felicidad y de responsabilidad, porque ahora queremos ganar la Copa y también tenemos tres partidos importantes en la liga porque estamos cerca también de, para entrar en otra copa", dijo fiel a su estilo el entrenador de la Lepra.

"Estamos muy felices por darle felicidad a la gente, que hace el esfuerzo para venir, y que vino en mucha cantidad. Es un partido para que uno se vuelva inolvidable, para que la gente te quiera, te respete, y bueno, nos falta un paso más e intentaremos este último mes de trabajo, estar en el pico alto de nuestro rendimiento para poder jugar las cuatro finales que nos quedan".

Alfredo Berti y otra noche gloriosa para Independiente Rivadavia

"En los últimos siete o ocho partidos venimos con un buen rendimiento y nos faltaba un poco de efectividad en el ataque, no podíamos completar las opciones que teníamos, pero estábamos tranquilos porque sabíamos que somos un equipo competitivo, y bueno, creo que hoy nosotros vinimos a competir con River y creo que lo hicimos de buena manera, con armas lícitas", destacó respecto del encuentro que finalizó empatado sin goles y se definió por penales.

"El equipo estuvo bien parado en la parte defensiva, creo que River no nos ocasionó demasiado peligro, nos faltó un poco en articular mejor las contras, y también la cancha del segundo tiempo no ayudó para ninguno de los dos equipos", asumió.

Embed - Berti tras el pase de la Lepra a la final de la Copa Argentina

Tres cortitas de Berti tras ganarle a River

El cariño de la gente: "Es permanente para el grupo y conmigo, y nosotros siempre tratamos de que los jugadores jueguen por amor a la camiseta, por amor al hincha. Eso es un valor agregado. Estamos felices por llegar a la final y saber que se van a volver todos a Mendoza con una felicidad inmensa".

Los penales: "Practicamos algunos penales. Siempre se practica, pero bueno, el contexto del penal entrenado en una práctica es totalmente diferente a un penal en la competencia. La cabeza funciona totalmente diferente. Hoy en los penales tuvimos templanza, tuvimos carácter y estuvimos tranquilos".

El ejemplo de Studer: "Yo creo que un penal es tener coraje, tener valentía. Sheyko (Studer) en la otra definición no lo pateó bien y hoy quiso volver a patear y eso también demuestra el aprendizaje que tiene que tener un futbolista".

Querido por los hinchas de la Lepra: "Más cariño es más responsabilidad. Cuando se siente querido con el hincha, a uno lo que le pasa es que cada día que pasa tiene el deseo de que esto nunca se corte. Vivimos un ambiente de mucha competencia y la verdad que nos vaya bien a nosotros es una alegría enorme por el hincha que acompaña en las buenas y en las malas".