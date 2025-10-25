Atento Godoy Cruz, el clásico con San Martín de San Juan tiene fecha y hora

Tras ese duelo, el desenlace de la primera fase para Godoy Cruz tendrá otras dos paradas complicadas: viajará a Tucumán para jugar ante un convulsionado Altético y cerrará en condición de local contra un encumbrado Deportivo Riestra.
Así se juega la fecha 14 del Clausura
Fecha 14
Viernes 31 de octubre
19.00 San Lorenzo – Deportivo Riestra (Zona B)
21.15 Newell’s – Unión (Zona A)
21.15 Instituto – Rosario Central (Zona B)
Sábado 1° de noviembre
14.45 Aldosivi – Ind. Rivadavia Mza. (Zona A)
16.00 Barracas Central – Argentinos (Zona A)
17.00 Vélez – Talleres (Zona B)
20.00 Independiente – Atlético Tucumán (Zona B)
Domingo 2 de noviembre
16.00 Estudiantes – Boca (Zona A)
18.30 Godoy Cruz – San Martín (SJ) (Zona B)
20.30 River – Gimnasia (Zona B)
Lunes 3 de noviembre
16.45 Platense – Sarmiento (Zona B)
16.45 Defensa y Justicia – Huracán (Zona A)
19.00 Central Córdoba – Racing (Zona A)
21.15 Belgrano – Tigre (Zona B)
21.15 Banfield – Lanús (interzonal)