Inicio Ovación Fútbol Godoy Cruz
Fecha 14

Atento Godoy Cruz, el clásico con San Martín de San Juan tiene fecha y hora

AFA confirmó la grilla de partidos para la antepenúltima fecha del Clausura y en Godoy Cruz ya saben cronograma para su final por la permanencia

Amadeo Inzirillo
Por Amadeo Inzirillo [email protected]
Godoy Cruz juega una final por la permanencia.

Godoy Cruz juega una final por la permanencia.

En un fin de semana atípico, el fútbol argentino tendrá parate obligado por las Elecciones nacionales de este domingo. Pero como para mitigar tanta espera, AFA confirmó la agenda de partidos para la fecha 14 del torneo Clausura. Así, Godoy Cruz ya sabe día y hora de la final contra San Martín de San Juan.

El esperado duelo de Godoy Cruz ante el Verdinegro, clave por la permanencia, será el domingo 2 de noviembre desde las 18.30 en el estadio Feliciano Gambarte, tal cual lo marca el anuncio oficial. La fecha arrancará el viernes con tres partidos y cerrará el martes. En ese mismo capítulo, Independiente Rivadavia jugará ante Aldosivi (sábado 14.45 en Mar del Plata), otro adversario directo del Tomba en el descenso.

San-Martín-San-Juan-Godoy-Cruz.jpg
El &uacute;ltimo cl&aacute;sico regional fue para San Mart&iacute;n SJ.

El último clásico regional fue para San Martín SJ.

Para Godoy Cruz es un duelo trascendental teniendo en cuenta que San Martín de San Juan es el rival directo por la permanencia. Hoy, la distancia es de apenas un punto en favor del Tomba, por eso, el deseo del lado bodeguero será conseguir una victoria que le permita tomar una distancia de 4 puntos en la recta final.

Tras ese duelo, el desenlace de la primera fase para Godoy Cruz tendrá otras dos paradas complicadas: viajará a Tucumán para jugar ante un convulsionado Altético y cerrará en condición de local contra un encumbrado Deportivo Riestra.

Así se juega la fecha 14 del Clausura

Fecha 14

Viernes 31 de octubre

19.00 San Lorenzo – Deportivo Riestra (Zona B)

21.15 Newell’s – Unión (Zona A)

21.15 Instituto – Rosario Central (Zona B)

Sábado 1° de noviembre

14.45 Aldosivi – Ind. Rivadavia Mza. (Zona A)

16.00 Barracas Central – Argentinos (Zona A)

17.00 Vélez – Talleres (Zona B)

20.00 Independiente – Atlético Tucumán (Zona B)

Domingo 2 de noviembre

16.00 Estudiantes – Boca (Zona A)

18.30 Godoy Cruz – San Martín (SJ) (Zona B)

20.30 River – Gimnasia (Zona B)

Lunes 3 de noviembre

16.45 Platense – Sarmiento (Zona B)

16.45 Defensa y Justicia – Huracán (Zona A)

19.00 Central Córdoba – Racing (Zona A)

21.15 Belgrano – Tigre (Zona B)

21.15 Banfield – Lanús (interzonal)

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas