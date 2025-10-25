Atento Godoy Cruz, el clásico con San Martín de San Juan tiene fecha y hora

El esperado duelo de Godoy Cruz ante el Verdinegro, clave por la permanencia, será el domingo 2 de noviembre desde las 18.30 en el estadio Feliciano Gambarte, tal cual lo marca el anuncio oficial. La fecha arrancará el viernes con tres partidos y cerrará el martes. En ese mismo capítulo, Independiente Rivadavia jugará ante Aldosivi (sábado 14.45 en Mar del Plata), otro adversario directo del Tomba en el descenso.

San-Martín-San-Juan-Godoy-Cruz.jpg El último clásico regional fue para San Martín SJ. Foto: San Juan 8

Para Godoy Cruz es un duelo trascendental teniendo en cuenta que San Martín de San Juan es el rival directo por la permanencia. Hoy, la distancia es de apenas un punto en favor del Tomba, por eso, el deseo del lado bodeguero será conseguir una victoria que le permita tomar una distancia de 4 puntos en la recta final.