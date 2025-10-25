Lionel Messi hizo doblete y fue clave en el triunfo del Inter Miami en el inicio de los playoffs de la MLS

El primer golpe llegó a los 19 minutos del primer tiempo. Suárez, con su habitual visión de juego, filtró un pase preciso dentro del área chica. Messi, bien ubicado y atento a la jugada, conectó de cabeza, con una espectacular palomita para vencer al arquero estadounidense Joe Willis. Pese a la buena colocación del guardameta, la potencia y dirección del remate hicieron inútil cualquier intento de desvío. La definición, además de romper el cero, otorgó confianza y tranquilidad al banco local, donde Mascherano celebró con moderación, consciente de que aún quedaba mucho por disputar.

Goles argentinos y tranquilidad para la revancha de los playoffs de la MLS

En el complemento, la superioridad del equipo de Florida se profundizó. Apenas iniciado el segundo tiempo, Tadeo Allende amplió la ventaja tras una combinación colectiva que dejó sin reacción a la defensa rival. El exjugador de Godoy Cruz, en su primera temporada en la MLS, definió con categoría para poner el 2-0 parcial.

Minutos más tarde, Messi volvió a aparecer con su sello inconfundible. Encaró por el sector derecho, se perfiló hacia el medio y definió con un zurdazo inatajable que se clavó en el ángulo superior, sellando su doblete personal y el 3-0 para Inter Miami.

Nashville logró descontar sobre el final del encuentro gracias a su figura, Hany Mukhtar, quien aprovechó una desatención defensiva para establecer el 3-1 definitivo. Aun así, el marcador reflejó con claridad la superioridad del conjunto de Mascherano, que supo administrar el resultado sin sobresaltos.

Con esta victoria, el Inter Miami llega con ventaja para el duelo revancha en Tennessee, de cara a la búsqueda de la clasificación a la segunda fase de los playoffs de la MLS.