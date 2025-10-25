Inicio Ovación Polideportivo Valentín Perrone
MOTOCICLISMO

Valentín Perrone largará 7° en el Gran Premio de Malasia de motociclismo en Moto3

El argentino Valentín Perrone largará 7° este domingo en el GP de Malasia de motoclismo -Moto3-. En MotoGP el poleman fue Francesco Bagnaia

Raúl Adriazola
Raúl Adriazola
Valentín Perrone retomó su protagonismo en la categoría Moto3 del motociclismo mundial.

Luego de un bajón en su rendimiento en la fecha pasada, disputada en Australia, el piloto argentino Valentín Perrone (Red Bull KTM Tech3) redondeó una buena clasificación este sábado en el Gran Premio de motociclismo de Malasia de la categoría Moto3.

En la categoría telonera del circo del MotoGP, Perrone largará en el séptimo puesto en la carrera de este domingo. El otro piloto argentino, Marco Morelli (Honda), ocupará el 20° cajón de la largada. El mojor tiempo lo logró el español David Almansa (Leopard Racing), con un tiempo de 2 minutos 09 segundos 846 milésimas (02' 09'' 846/1000). Perrone cronometró 02' 10'' 297/1000.

motociclismo.motogp-francesco bagnaia-malasia
Francesco Bagnaia fue el poleman del MotoGP en el Gran Premio de Malasia.

En MotoGP, la categoría estrella que ya consagró anticipadamemnte como campeón al español Marc Márquez, tendrá en la pole position al italiano Francesco Bagnaia. La carrera principal del GP de Malasia, la 20° del calendario, será este domingo a las 4 de la madrugada -hora argentina-.

Valentín Perrone volvió a ser protagonista de la categoría menor de motociclismo

El Coyote Perrone, que con solo 17 años está teniendo una gran temporada debut en la categoría, donde marcha noveno en el campeonato, registró un tiempo de 2:10,297 en su mejor vuelta, lo que le permitió conseguir el séptimo puesto de largada. Incluso estuvo a una milésima del español Álvaro Carpe, quien cerrará la segunda fila.

El joven hispano-argentino (nacido en Barcelona de padre argentino) marcha noveno en el campeonatode Moto3 y busca recuperarse luego de no poder sumar puntos en las últimas dos fechas, que fueron en Indonesia y en Australia.

El otro argentino (también nacido en Barcelona), Marco Morelli, por su parte, quedó eliminado en la Q1, por lo que largará desde el fondo y tendrá que protagonizar una buena remontada si quiere sumar puntos. De todas maneras, está disputando recién su séptimo Gran Premio en la categoría e incluso ya se dio el gusto de sumar puntos en los GP de República Checa e Indonesia, en los que terminó 13° y 14°, respectivamente.

La pole position quedó en manos del español David Almansa (Honda), gracias a su registro de 2:09,846, mientras que la primera fila la completarán el japonés Taiyo Furusato (Honda) y el español y campeón José Antonio Rueda (KTM).

Francesco Bagnaia, imbatible en MotoGP

En lo que respecta al MotoGP, el triunfo en la carrera sprint quedó en manos del italiano Francesco Pecco Bagnaia (Ducati), quien se muestra imbatible en el Circuito Internacional de Sepang, ya que también había conseguido la pole position.

El podio lo completaron el español Alex Márquez (Ducati), quien se aseguró el subcampeonato, y el italiano Franco Morbidelli (Ducati). Los otros pilotos que sumaron puntos fueron Fabio Quartararo, Pedro Acosta, Fermín Aldeguer, Joan Mir, Fabio Di Giannantonio y Johann Zarco.

Cabe recordar que las últimas fechas del campeonato de MotoGP no cuentan con la presencia del campeón de la categoría, el español Marc Márquez, debido a la lesión que sufrió durante el GP de Indonesia.

