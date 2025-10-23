Inicio Ovación Fútbol Lionel Messi
A ocho meses del Mundial 2026, Lionel Messi renovó con Inter Miami

Lionel Messi extendió su contrato con Inter Miami hasta diciembre del 2028. El club lo informó mediante un video publicado en sus redes sociales

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Lionel Messi continuará vistiendo la camiseta de Inter Miami.

Lionel Messi le puso punto final a las especulaciones y definió su futuro. A través de un video publicado en sus canales oficiales de comunicación, Inter Miami confirmó que el mejor jugador de mundo extendió su vínculo con las Garzas hasta finales del 2028.

De esta manera se confirma que, en la previa del Mundial 2026, el GOAT continuará disfrutando de lo que mejor sabe hacer en el país que albergará la mayoría de los partidos de la Copa del Mundo que se avecina.

Lionel Messi renovó su contrato con Inter Miami

La institución de Florida se expresó en las redes sociales con un anuncio que enloqueció al mundo del fútbol. Por intermedio de un video, en el cual Lionel Messi aparece firmando su nuevo contrato, Inter Miami confirmó que el 10 seguirá vistiendo sus colores.

En las imágenes se puede apreciar la figura del capitán de la Selección argentina luciendo un traje marrón mientras se disponía a extender su vínculo. Todo esto, en medio de la construcción del estadio que se convertirá en la casa de las Garzas a partir de la temporada 2026.

Luego de toda una vida en Barcelona y un pequeño paso por el París Saint Germain, Lionel Messi aterrizó en las filas del Inter Miami a finales del mes de julio de la temporada 2023. Allí firmó contrato hasta diciembre del corriente 2025.

MLS sobre Lionel Messi y su renovación
La MLS anunció la renovación de Lionel Messi con Inter Miami.

En medio de su estadía en el fútbol de la Major League Soccer de los Estados Unidos, el mejor jugador del mundo se alzó con los títulos de la Leagues Cup 2023 y la MLS Supporters’ Shield 2024.

Durante este lapso en Inter Miami, Lionel Messi se despachó con 71 goles y 36 asistencias en 82 partidos. De esta manera es, y lo seguirá siendo por un largo tiempo, el máximo artillero en la historia del club.

