A ocho meses del Mundial 2026, Lionel Messi renovó con Inter Miami

En las imágenes se puede apreciar la figura del capitán de la Selección argentina luciendo un traje marrón mientras se disponía a extender su vínculo. Todo esto, en medio de la construcción del estadio que se convertirá en la casa de las Garzas a partir de la temporada 2026.

Luego de toda una vida en Barcelona y un pequeño paso por el París Saint Germain, Lionel Messi aterrizó en las filas del Inter Miami a finales del mes de julio de la temporada 2023. Allí firmó contrato hasta diciembre del corriente 2025.

MLS sobre Lionel Messi y su renovación La MLS anunció la renovación de Lionel Messi con Inter Miami.

En medio de su estadía en el fútbol de la Major League Soccer de los Estados Unidos, el mejor jugador del mundo se alzó con los títulos de la Leagues Cup 2023 y la MLS Supporters’ Shield 2024.

Durante este lapso en Inter Miami, Lionel Messi se despachó con 71 goles y 36 asistencias en 82 partidos. De esta manera es, y lo seguirá siendo por un largo tiempo, el máximo artillero en la historia del club.