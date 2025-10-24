Inicio Series y películas Netflix
Streaming

Netflix: llega el explosivo thriller que promete ser una bomba de tensión y adrenalina

Idris Elba y Rebecca Ferguson son los protagonistas de este nuevo drama de Netflix que arrasa entre las series y películas del género

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]

Este viernes 24 de octubre de 2025, llegó a Netflix Una casa de dinamita, el nuevo drama dirigido por la ganadora del Premio Oscar Kathryn Bigelow. Con Idris Elba y Rebecca Ferguson al frente del elenco, este thriller de 1 hora y 55 minutos promete arrasar entre las series y películas.

Una casa de dinamita ya mantiene a los espectadores al borde del asiento desde el primer minuto. La trama gira en torno al lanzamiento de un misil de origen desconocido hacia Estados Unidos, construyendo una tensión opresiva y constante que ha sido destacada por la crítica.

Emiliano Basile de Escribiendo Cine señala que la película “se construye con un peligro fuera de campo siempre latente y una dosificación asfixiante de información, transformando la adrenalina en presión extrema y llevándola a límites viscerales”. Por su parte, Glenn Kenny de Roger Ebert elogia la capacidad de Bigelow de convertir hipótesis en realidad narrativa con precisión y despiadada intensidad.

una casa de dinamita (3)
Idris Elba y Rebecca Ferguson son los protagonistas de esta pel&iacute;cula nueva en Netflix.

Idris Elba y Rebecca Ferguson son los protagonistas de esta película nueva en Netflix.

Una casa de dinamita ya se posiciona en Filmaffinity como una de las mejores películas de 2025 y fue nominada al León de Oro a Mejor Película en el Festival de Venecia 2025. Con estas credenciales y las críticas positivas, el estreno de Netflix se perfila como uno de los más esperados del año, ideal para los amantes del thriller de acción.

Netflix: de qué trata la película Una casa de dinamita

La sinopsis oficial de la película Una casa de dinamita versa: “Cuando se lanza un misil de origen desconocido a Estados Unidos, se inicia una carrera contrarreloj para determinar quién es el responsable y cómo responder al ataque”.

Netflix: tráiler de la película Una casa de dinamita

Embed - Una casa de dinamita | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Una casa de dinamita, película de Netflix

  • Idris Elba (Potus)
  • Rebecca Ferguson (Olivia Walker)
  • Gabriel Basso (Jake Baerington)
  • Jared Harris (Reid Baker)
  • Tracy Letts (Anthony Brody)
  • Anthony Ramos (Major Daniel Gonzalez)
  • Moses Ingram (Cathy Rogers)
  • Greta Lee (Ana Park)
  • Jonah Hauer-King (Robert Reeves)
  • Jason Clarke (Mark Miller)
  • Willa Fitzgerald (Abby Jansing)
  • Malachi Beasley (William Davis)
  • Aminah Nieves (Mary Nolan)
una casa de dinamita
Una casa de dinamita lleg&oacute; a Netflix el viernes 24 de octubre de 2025.

Una casa de dinamita llegó a Netflix el viernes 24 de octubre de 2025.

Dónde ver la película Una casa de dinamita, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Una casa de dinamita se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Una casa de dinamita (A House of Dynamite) se puede ver en Netflix.
  • España: la película Una casa de dinamita se puede ver en Netflix.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar