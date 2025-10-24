Netflix: llega el explosivo thriller que promete ser una bomba de tensión y adrenalina

Una casa de dinamita ya mantiene a los espectadores al borde del asiento desde el primer minuto. La trama gira en torno al lanzamiento de un misil de origen desconocido hacia Estados Unidos, construyendo una tensión opresiva y constante que ha sido destacada por la crítica.

Emiliano Basile de Escribiendo Cine señala que la película “se construye con un peligro fuera de campo siempre latente y una dosificación asfixiante de información, transformando la adrenalina en presión extrema y llevándola a límites viscerales”. Por su parte, Glenn Kenny de Roger Ebert elogia la capacidad de Bigelow de convertir hipótesis en realidad narrativa con precisión y despiadada intensidad.