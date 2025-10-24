Este viernes 24 de octubre de 2025, llegó a Netflix Una casa de dinamita, el nuevo drama dirigido por la ganadora del Premio Oscar Kathryn Bigelow. Con Idris Elba y Rebecca Ferguson al frente del elenco, este thriller de 1 hora y 55 minutos promete arrasar entre las series y películas.
Netflix: llega el explosivo thriller que promete ser una bomba de tensión y adrenalina
Una casa de dinamita ya mantiene a los espectadores al borde del asiento desde el primer minuto. La trama gira en torno al lanzamiento de un misil de origen desconocido hacia Estados Unidos, construyendo una tensión opresiva y constante que ha sido destacada por la crítica.
Emiliano Basile de Escribiendo Cine señala que la película “se construye con un peligro fuera de campo siempre latente y una dosificación asfixiante de información, transformando la adrenalina en presión extrema y llevándola a límites viscerales”. Por su parte, Glenn Kenny de Roger Ebert elogia la capacidad de Bigelow de convertir hipótesis en realidad narrativa con precisión y despiadada intensidad.
Una casa de dinamita ya se posiciona en Filmaffinity como una de las mejores películas de 2025 y fue nominada al León de Oro a Mejor Película en el Festival de Venecia 2025. Con estas credenciales y las críticas positivas, el estreno de Netflix se perfila como uno de los más esperados del año, ideal para los amantes del thriller de acción.
Netflix: de qué trata la película Una casa de dinamita
La sinopsis oficial de la película Una casa de dinamita versa: “Cuando se lanza un misil de origen desconocido a Estados Unidos, se inicia una carrera contrarreloj para determinar quién es el responsable y cómo responder al ataque”.
Netflix: tráiler de la película Una casa de dinamita
Reparto de Una casa de dinamita, película de Netflix
- Idris Elba (Potus)
- Rebecca Ferguson (Olivia Walker)
- Gabriel Basso (Jake Baerington)
- Jared Harris (Reid Baker)
- Tracy Letts (Anthony Brody)
- Anthony Ramos (Major Daniel Gonzalez)
- Moses Ingram (Cathy Rogers)
- Greta Lee (Ana Park)
- Jonah Hauer-King (Robert Reeves)
- Jason Clarke (Mark Miller)
- Willa Fitzgerald (Abby Jansing)
- Malachi Beasley (William Davis)
- Aminah Nieves (Mary Nolan)
Dónde ver la película Una casa de dinamita, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Una casa de dinamita se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Una casa de dinamita (A House of Dynamite) se puede ver en Netflix.
- España: la película Una casa de dinamita se puede ver en Netflix.