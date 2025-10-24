Tres hombres a bordo de una camioneta en una zona rural de Lavalle. Un estafador serial, un amigo suyo y un inquilino. El último de ellos, armado, con un plan criminal en su mente para ejecutar una venganza. Pero el criminal no logró concretar la totalidad de su idea y ahora fue condenado a una pena de 21 años de prisión.
Le tendió una emboscada a un estafador serial, cometió el crimen y ahora le dieron 21 años de cárcel
Sergio Ochoa (32), inquilino de la víctima fatal, admitió haber cometido el crimen en Lavalle hace aproximadamente un año
Estaba todo previsto para que Sergio Emiliano Ochoa (32) enfrente un juicio por jurado por haber asesinado a Lucas Aguilera (42) y haber disparado contra otro hombre hace poco más de un año. Sin embargo, acorralado por las pruebas, este viernes decidió admitir el crimen y resolvió la situación en un juicio abreviado.
Luego de un pacto entre la fiscal Florencia Díaz Peralta y los abogados defensores, la jueza Mónica Romero condenó a Sergio Ochoa a una pena de 21 años de prisión por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, el mismo delito en tentativa y también robo simple. Además, se declaró la reincidencia del hombre por lo que deberá cumplir la pena en su totalidad.
El crimen en Lavalle
Cerca de las 18 del domingo 6 de octubre pasado, Lucas Aguilera, un hombre con varios antecedentes de estafas, se subió a una camioneta Toyota Hilux junto a su amigo Edgardo Darío Ortiz y Sergio Ochoa. Se dirigieron hasta la intersección de Ruta Provincial 34 y Costa Canal, una zona descampada en el camino a Villa Tulumaya. La idea era concretar una operación de compraventa de un rodado.
Sergio Ochoa era inquilino de Lucas Aguilera: le alquilaba un departamento. No los unía sólo eso: un par de días antes, Ochoa le había comprado un auto VW Polo color champagne a Aguilera, pero nunca se lo había pagado. De hecho creen que para saldar la deuda fue que el asesino le ofreció ir a buscar el dinero a la casa de su padre en Lavalle, aunque en realidad se trataba de un plan criminal.
Para esclarecer la investigación por el crimen fue clave la declaración de Edgardo Ortiz. Este hombre en un primer momento había relatado la versión de que fueron emboscados por otro vehículo pero luego se rectificó y señaló a Sergio Ochoa como la persona que disparó. Dijo que mintió en su primera declaración porque el asesino no pudo terminar con su vida ya que se quedó sin balas pero amenazó con matar a toda su familia si decía la verdad.