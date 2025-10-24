Le tendió una emboscada a un estafador serial, cometió el crimen y ahora le dieron 21 años de cárcel

Sergio Emiliano Ochoa.jpg Sergio Ochoa, el condenado por el crimen en Lavalle.

El crimen en Lavalle

Cerca de las 18 del domingo 6 de octubre pasado, Lucas Aguilera, un hombre con varios antecedentes de estafas, se subió a una camioneta Toyota Hilux junto a su amigo Edgardo Darío Ortiz y Sergio Ochoa. Se dirigieron hasta la intersección de Ruta Provincial 34 y Costa Canal, una zona descampada en el camino a Villa Tulumaya. La idea era concretar una operación de compraventa de un rodado.

Sergio Ochoa era inquilino de Lucas Aguilera: le alquilaba un departamento. No los unía sólo eso: un par de días antes, Ochoa le había comprado un auto VW Polo color champagne a Aguilera, pero nunca se lo había pagado. De hecho creen que para saldar la deuda fue que el asesino le ofreció ir a buscar el dinero a la casa de su padre en Lavalle, aunque en realidad se trataba de un plan criminal.

Para esclarecer la investigación por el crimen fue clave la declaración de Edgardo Ortiz. Este hombre en un primer momento había relatado la versión de que fueron emboscados por otro vehículo pero luego se rectificó y señaló a Sergio Ochoa como la persona que disparó. Dijo que mintió en su primera declaración porque el asesino no pudo terminar con su vida ya que se quedó sin balas pero amenazó con matar a toda su familia si decía la verdad.