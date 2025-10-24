La única ciudad de América del Sur que fue construida con forma de avión: el tráfico es el más organizado

Pero hay una ciudad que rompe con todo lo convencional, un lugar donde la arquitectura y la planificación urbana fueron pensadas desde cero para reflejar un ideal de progreso y modernidad. Esta ciudad no solo es un espacio para vivir y trabajar, sino un símbolo de la ambición de un país de América del Sur por proyectarse hacia el futuro.

Brasilia (1) Esta ciudad se destaca por poseer calles notablemente anchas y rectas, lo que facilita la circulación vehicular y reduce la congestión del tráfico. En pocas palabras, las amplias avenidas permiten una mejor visibilidad.

Esa ciudad es Brasília, la capital de Brasil, y lo más sorprendente es que fue su construcción diseñada en forma de avión. Su creación no fue casualidad, el diseño buscaba representar movimiento, dirección y desarrollo, mientras organizaba la ciudad de manera funcional y estratégica. Desde arriba, el trazado urbano simula las alas y el fuselaje de un avión, un recordatorio constante de que la ciudad está hecha para avanzar y mirar hacia el futuro.