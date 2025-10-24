La ciudad de América del Sur que fue centro del imperio Español: hoy es clave para China

La ciudad concentraba la autoridad, la Real Audiencia y una élite que marcaba el rumbo del continente, consolidándola como el corazón de facto del dominio español. Pero, ¿Por qué hoy la capital de América del Sur está en la mira de China?

¿Por qué esta ciudad de América del Sur está en la mira de China?

En la actualidad, la ciudad de Lima y su zona de influencia son estratégicas para China, que es el principal socio comercial de Perú y un inversor masivo en sus vastos recursos mineros (como el cobre).

El proyecto más significativo es el Megapuerto de Chancay, ubicado al norte de Lima y financiado por capital proveniente de China, destinado a ser un hub portuario regional crucial para el comercio transpacífico. Esto convierte a Perú en una pieza central de la nueva estrategia de rutas marítimas chinas en América del Sur, redefiniendo a la capital peruana como un punto vital en la geoeconomía global, tal como lo fue hace siglos.

La importancia global del Megapuerto de Chancay se basa en los siguientes puntos clave: