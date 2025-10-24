"Carancheo": la teoría de la Fiscalía sobre el crimen de un joven en una fiesta de cumpleaños de 15

Por su parte, el fiscal Pablo Peñasco argumentó que "nadie va armado a una fiesta para divertirse. Fueron en patota. 'Vamos los del barrio Sosneado a imponer la ley del más fuerte. El crimen fue cobarde, apuñalaron a Luciano Gómez cuando estaba en el piso".

luciano gomez crimen san rafael La víctima fatal del crimen en San Rafael, Luciano Gómez.

Por su parte el abogado defensor Luis Convertino, representante de Yair Orellana apuntó que este joven también fue herido en medio de la pelea y pese a eso la Fiscalía "no lo reconoce como víctima". Alegó negando la autoría de su cliente en el crimen y pidió su absolución.

Lo mismo con la letrada Mariana Sánchez, por Facundo Cervera, quien apuntó que "los amigos de Luciano Gómez comenzaron el conflicto. Facundo no intervino en la pelea, no tenía ropa con sangre ni con manchas".

En tanto que Paulino Valenti, por Alexis Antunez, consideró que se trató de un homicidio en ocasión de riña -tiene una pena sensiblemente menor a la prisión perpetua-. En su alegato dijo que "todos los presentes llevaban cuchillos porque es normal ir a una fiesta clandestina para amedrentar, para romper el hielo.

El jurado popular integrado por doce ciudadanos pasó a deliberar las pruebas del juicio y se espera que en horas de la tarde se conozca la sentencia por el crimen.

El crimen en San Rafael

El 20 de agosto de 2023, en una casa ubicada en calles Esquiú y Dorrego, en San Rafael, el festejo de un cumpleaños de 15 se terminó desmadrando. Cerca de las 6, el DJ decidió poner la "Cumbia de los Trapos", una canción de Yerba Brava que es utilizada por hinchas para alentar a sus equipos. Allí se cruzaron los cánticos de jóvenes simpatizantes de los clubes Balloffet y San Luis.

Esto derivó en una pelea con armas blancas donde algunos jóvenes fueron heridos. Uno de ellos, Luciano Gómez (18), terminó muerto. Otros 2 amigos resultaron con lesiones de gravedad pero lograron salvar su vida.