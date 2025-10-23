El detalle de las 11 lesiones que tenía la víctima de un crimen y que complica a los 3 sospechosos

juicio crimen san rafael luciano gómez Los acusados por el crimen de Luciano Gómez en San Rafael.

El forense también determinó que Luciano Gómez no tenía heridas defensivas, como por ejemplo lesiones en sus nudillos.

El juicio por el crimen en San Rafael tendrá su día clave este viernes, con los alegatos finales de las partes, el veredicto del jurado y al posterior sentencia. Los 3 acusados del asesinato podrían ser condenados a prisión perpetua.

El crimen en San Rafael

El 20 de agosto de 2023, en una casa ubicada en calles Esquiú y Dorrego, en San Rafael, el festejo de un cumpleaños de 15 se terminó desmadrando. Cerca de las 6, el DJ decidió poner la "Cumbia de los Trapos", una canción de Yerba Brava que es utilizada por hinchas para alentar a sus equipos. Allí se cruzaron los cánticos de jóvenes simpatizantes de los clubes Balloffet y San Luis.

luciano gomez crimen san rafael La víctima del crimen en San Rafael.

Esto derivó en una pelea con armas blancas donde algunos jóvenes fueron heridos. Uno de ellos, Luciano Gómez (18), terminó muerto. Otros 2 amigos resultaron con lesiones de gravedad pero lograron salvar su vida.

Yair Orellana, Facundo Cervera, Alexis Antunez y el hermano de este último -se reserva su identidad por ser menor de edad- son los sospechosos del crimen. Los primeros tres comenzaron a ser juzgados por homicidio agravado por la participación de un menor de edad y por el concurso premeditado de 2 o más personas.