Los detalles de la necropsia que se realizó en el cadáver de Luciano Gómez (18) fueron ventilados en la audiencia del juicio que se realizó este jueves en San Rafael. Un especialista fue claro al describir las múltiples lesiones que tenía el chico que fue apuñalado y golpeado en una fiesta de 15 años. Un dato en particular complicó a los 3 sospechosos del crimen, Yair Gabriel Orellana (22), Alexis Ezequiel Antunez (20) y Facundo Agustín Cervera (29).
El detalle de las 11 lesiones que tenía la víctima de un crimen y que complica a los 3 sospechosos
El forense que examinó el cadáver de Luciano Gómez (18) declaró en el juicio en el día previo a la sentencia por el crimen
Este jueves, en la cuarta jornada del juicio por jurado en San Rafael, declaró el médico legista que examinó el cuerpo de Luciano Gómez. El forense detalló las 11 lesiones totales que constataron en la víctima del crimen. Las heridas se encontraron en la cabeza, hombros, brazo, tórax y hasta en una nalga. La herida que causó la muerte fue sobre el sector izquierdo de la espalda, ya que tenía entre 7 y 10 centímetros y le terminó perforando un pulmón. "Indudablemente tiene que haber una fuerza importante porque atravesó paredes óseas y musculares”, explicó el médico.
Pero el dato más importante de su relato fue cuando detalló que “la cantidad de heridas que presentaron este cuerpo y las otras víctimas que sobrevivieron y que también examinamos, me hacen pensar que una sola persona no puede haber sido la causante del hecho; una sola persona habría necesitado horas para realizar el ataque”. Es decir, el crimen de Luciano Gómez fue cometido por varias personas tal como sostiene la Fiscalía.
El forense también determinó que Luciano Gómez no tenía heridas defensivas, como por ejemplo lesiones en sus nudillos.
El juicio por el crimen en San Rafael tendrá su día clave este viernes, con los alegatos finales de las partes, el veredicto del jurado y al posterior sentencia. Los 3 acusados del asesinato podrían ser condenados a prisión perpetua.
El crimen en San Rafael
El 20 de agosto de 2023, en una casa ubicada en calles Esquiú y Dorrego, en San Rafael, el festejo de un cumpleaños de 15 se terminó desmadrando. Cerca de las 6, el DJ decidió poner la "Cumbia de los Trapos", una canción de Yerba Brava que es utilizada por hinchas para alentar a sus equipos. Allí se cruzaron los cánticos de jóvenes simpatizantes de los clubes Balloffet y San Luis.
Esto derivó en una pelea con armas blancas donde algunos jóvenes fueron heridos. Uno de ellos, Luciano Gómez (18), terminó muerto. Otros 2 amigos resultaron con lesiones de gravedad pero lograron salvar su vida.
Yair Orellana, Facundo Cervera, Alexis Antunez y el hermano de este último -se reserva su identidad por ser menor de edad- son los sospechosos del crimen. Los primeros tres comenzaron a ser juzgados por homicidio agravado por la participación de un menor de edad y por el concurso premeditado de 2 o más personas.