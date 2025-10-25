Los 4 cortes de carne que se consiguen por $14.000 en un bodegón

Un bodegón de comida típica con un ambiente cálido se perfila como el lugar perfecto para disfrutar de un buen almuerzo o cena. Sus precios accesibles lo convierten en una opción sumamente atractiva, permitiendo a los visitantes deleitarse con una experiencia gastronómica completa, centrada en el asado, sin preocupaciones por los precios.
En el vibrante corazón del escenario culinario de Buenos Aires, este bodegón se destaca como un santuario para quienes buscan sabores auténticos y calidad a costos razonables. Ubicado en calle Humahuaca 4099, en las inmediaciones de Torres de Abasto, captura la esencia de la parrilla porteña en un entorno que rememora los comedores tradicionales. Su decoración sencilla pero acogedora fomenta momentos memorables junto a amigos o familiares.
El bodegón con asado barato
El menú de Parrilla Lo de Mary, especializado en carnes asadas, fusiona la riqueza de la gastronomía argentina, atrayendo a los amantes de los cortes al fuego. En una ciudad donde los precios de los restaurantes suelen ser elevados, este lugar sobresale por presentar opciones que combinan tradición y deleite gustativo, manteniendo el impacto financiero al mínimo.
Entre sus promociones más destacadas se encuentran 4 platos de oferta por $14.000. Según se detalla en la carta, se puede optar por las opciones de bondiola que son al verdeo, a la pizza y a la mostaza. También se puede elegir matambre a la pizza o al verdeo por el mismo precio.
La propuesta culinaria de Parrilla Lo de Mary es diversa, abarcando desde distintos cortes preparados de asado hasta alternativas como milanesas con acompañamientos y también varias opciones en pastas.
Parrilla Lo de Mary se consolida como un destino imprescindible en Buenos Aires, integrando autenticidad, sabores clásicos y tarifas equilibradas para crear vivencias únicas. Para quienes anhelan explorar la cocina argentina, con énfasis en la parrilla, en un espacio cálido y sin afectar las finanzas, este bodegón representa una parada obligatoria.