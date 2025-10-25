Los 4 cortes de carne que se consiguen por $14.000 en un bodegón

En el vibrante corazón del escenario culinario de Buenos Aires, este bodegón se destaca como un santuario para quienes buscan sabores auténticos y calidad a costos razonables. Ubicado en calle Humahuaca 4099, en las inmediaciones de Torres de Abasto, captura la esencia de la parrilla porteña en un entorno que rememora los comedores tradicionales. Su decoración sencilla pero acogedora fomenta momentos memorables junto a amigos o familiares.

El bodegón con asado barato

El menú de Parrilla Lo de Mary, especializado en carnes asadas, fusiona la riqueza de la gastronomía argentina, atrayendo a los amantes de los cortes al fuego. En una ciudad donde los precios de los restaurantes suelen ser elevados, este lugar sobresale por presentar opciones que combinan tradición y deleite gustativo, manteniendo el impacto financiero al mínimo.