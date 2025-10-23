El bizarro bodegón hollywoodense que tiene una milanesa única por $13.000

Una oferta destacada del lugar es la milanesa California, una especialidad de la casa. Por un precio de $13.000 se puede conseguir esta milanesa que tiene jamón, muzzarella y queso roquefort. Además, está acompañada por una guarnición de papas fritas, al horno o en puré. Esta promoción lo posiciona como una elección conveniente en las afueras de la ciudad.

La diversidad de California Dreaming abarca otras variedades en milanesas, también varios platos de pastas y otros destacados en cortes de carne. Sus paquetes para compartir lo convierten en el sitio perfecto para equipos que anhelan una experiencia culinaria satisfactoria sin exceder el presupuesto.

California Dreaming se consolida como un referente imprescindible en Buenos Aires, al unir genuina tradición, sabores clásicos y costos equilibrados para generar vivencias excepcionales. Quienes buscan sumergirse en la comida argentina, con constantes referencias al cine de Hollywood, en un ambiente cálido y económico, descubrirán aquí un bodegón esencial.