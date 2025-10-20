Por $10.500 este bodegón permite invitar a una persona a comer choripán con bebida

Un bodegón con un ambiente cálido y familiar puede ser el lugar perfecto para disfrutar de una comida relajada o una salida nocturna especial. Sus precios asequibles lo hacen aún más atractivo, permitiendo a los comensales saborear una experiencia completa en la parrilla sin preocupaciones económicas. Este establecimiento no solo ofrece platos deliciosos, sino que también rinde un homenaje a un menú típico: el choripán.
En el corazón del animado escenario gastronómico de Buenos Aires, este bodegón se alza como un refugio para quienes buscan autenticidad y calidad a costos razonables. Situado en en una zona turística captura la esencia de la parrilla porteña con un ambiente que evoca los comedores tradicionales. Su decoración sencilla pero acogedora invita a compartir momentos memorables con amigos o familia.
El bodegón especializado en parrilla
El menú de El Gaucho de Lavalle combina la riqueza de la cocina argentina pero especializada en la parrilla, lo que lo convierte en un punto de encuentro para amantes de las carnes a las brasas. En una ciudad donde los precios de los restaurantes pueden ser elevados, este lugar destaca por ofrecer platos que equilibran tradición y sabor sin afectar el bolsillo.
Una de las principales promociones de este bodegón es justamente para compartir entre 2 personas y sólo demanda un desembolso de $10.500. Por ese precio se pueden obtener 2 choripanes con sus correspondientes bebidas, según promocionan en su carta. Además, está ubicado en calle Lavalle 870, a pocos metros del Obelisco.
La oferta culinaria de El Gaucho de Lavalle es variada, con opciones que incluyen lógicamente otros cortes a la parrilla pero también otras opciones como por ejemplo milanesas con guarnición. Además, cuenta con promociones ideales para compartir, lo que lo hace perfecto para grupos que buscan disfrutar de una experiencia completa a un costo accesible.
El Gaucho de Lavalle se posiciona como un destino imperdible en Buenos Aires, donde la autenticidad, los sabores tradicionales y los precios justos se combinan para crear momentos únicos. Para quienes desean explorar la gastronomía argentina en un entorno que celebra la carne a la parrilla sin descuidar el presupuesto, este bodegón es una parada obligada.