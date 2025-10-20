Por $10.500 este bodegón permite invitar a una persona a comer choripán con bebida

Una de las principales promociones de este bodegón es justamente para compartir entre 2 personas y sólo demanda un desembolso de $10.500. Por ese precio se pueden obtener 2 choripanes con sus correspondientes bebidas, según promocionan en su carta. Además, está ubicado en calle Lavalle 870, a pocos metros del Obelisco.

bodegon parrilla El bodegón está ubicado a pocos metros del Obelisco.

La oferta culinaria de El Gaucho de Lavalle es variada, con opciones que incluyen lógicamente otros cortes a la parrilla pero también otras opciones como por ejemplo milanesas con guarnición. Además, cuenta con promociones ideales para compartir, lo que lo hace perfecto para grupos que buscan disfrutar de una experiencia completa a un costo accesible.

El Gaucho de Lavalle se posiciona como un destino imperdible en Buenos Aires, donde la autenticidad, los sabores tradicionales y los precios justos se combinan para crear momentos únicos. Para quienes desean explorar la gastronomía argentina en un entorno que celebra la carne a la parrilla sin descuidar el presupuesto, este bodegón es una parada obligada.