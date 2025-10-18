El bodegón que tiene una promoción de una milanesa única por $14.500

El plato más emblemático del bodegón son las milanesitas de lomo. Por un precio de $29.000, se puede disfrutar de dos jugosas milanesas que son para compartir ya que vienen acompañadas con una guarnición a elección.

bodegon broccolino 3 Las pastas también son una especialidad en este bodegón. Foto: Google.

Con precios que van desde $37.000 hasta $50.000, Broccolino ofrece una variedad de opciones, como la misma milanesa a la napolitana, lomo a la pimienta, lomo grillé, bife de lomo y saltimbocca a la romana. Esta diversidad asegura que haya algo para cada paladar, haciendo del lugar una opción ideal para grupos o comidas familiares.

Broccolino se posiciona como un destino imprescindible en Buenos Aires, donde la calidad, la autenticidad y los precios razonables se combinan para crear experiencias memorables. Para quienes desean explorar los sabores argentinos en un entorno que celebra la cultura gastronómica sin afectar el presupuesto, este bodegón es una parada obligada.