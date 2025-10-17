El plato de salmón a la parrilla de 250 gramos que rompe todo en un bodegón

Un bodegón con un ambiente relajado y acogedor puede ser el lugar ideal para disfrutar de una comida tranquila o una salida nocturna inolvidable. Sus precios accesibles permiten a los comensales saborear una experiencia completa. Más allá de ofrecer platos deliciosos, este establecimiento rinde un homenaje a la cultura gastronómica argentina que se destaca por cocinar a la parrilla.
Situado en pleno centro de Buenos Aires, en la avenida Corrientes 1124, este bodegón captura la esencia de la hospitalidad porteña y la pasión por la comida. Combina un encanto sencillo con un ambiente que recuerda a los comedores tradicionales, perfecto para reuniones familiares o con amigos.
El bodegón que tiene salmón a la parrilla
En una ciudad como Buenos Aires, donde los precios de los restaurantes pueden ser elevados, Revire Brasas Bravas destaca por ofrecer una experiencia culinaria que equilibra calidad, tradición y costos razonables. Su menú refleja la riqueza de la cocina argentina, con platos que satisfacen tanto a los amantes de los sabores clásicos como a quienes buscan algo único.
El plato estrella del bodegón es, sin duda, un salmón de 250 gramos cocinado a las brasas que se consigue por un precio de $32.500. Los comensales pueden disfrutar de otros cortes a la parrilla como bife de chorizo, asado de tira, ojo de bife, bondiolita de cerdo y pechuga grille.
La propuesta gastronómica de Revire Brasas Bravas es amplia y pensada para todos los gustos, con opciones que van desde ensaladas, pastas, empanadas y hasta postres. También varias opciones en sánguche como choripán, hamburguesas -de carne o de cordero- y lomo.
Revire Brasas Bravas se consolida como un rincón imperdible en Buenos Aires, donde la autenticidad de los sabores, la calidez del ambiente y los precios justos se unen para ofrecer momentos memorables. Para quienes desean disfrutar de la gastronomía argentina en un entorno que celebra la gastronomía argentina, este bodegón es una visita obligada.