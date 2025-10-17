El plato de salmón a la parrilla de 250 gramos que rompe todo en un bodegón

El plato estrella del bodegón es, sin duda, un salmón de 250 gramos cocinado a las brasas que se consigue por un precio de $32.500. Los comensales pueden disfrutar de otros cortes a la parrilla como bife de chorizo, asado de tira, ojo de bife, bondiolita de cerdo y pechuga grille.

bodegon revire El bodegón que tiene importantes porciones de carne. Foto: Google.

La propuesta gastronómica de Revire Brasas Bravas es amplia y pensada para todos los gustos, con opciones que van desde ensaladas, pastas, empanadas y hasta postres. También varias opciones en sánguche como choripán, hamburguesas -de carne o de cordero- y lomo.

Revire Brasas Bravas se consolida como un rincón imperdible en Buenos Aires, donde la autenticidad de los sabores, la calidez del ambiente y los precios justos se unen para ofrecer momentos memorables. Para quienes desean disfrutar de la gastronomía argentina en un entorno que celebra la gastronomía argentina, este bodegón es una visita obligada.