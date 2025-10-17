Inicio Ovación Fútbol Club Godoy Cruz Antonio Tomba
Torneo Clausura

Godoy Cruz perdió ante Lanús y puso en peligro su continuidad en Primera

Godoy Cruz perdió por 2 a 0 este viernes ante Lanús, por la 13ra fecha de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional

Por UNO
Vicente Poggi corre y es perseguido por Ramiro Carrera. Godoy Cruz perdió y está complicado.

Vicente Poggi corre y es perseguido por Ramiro Carrera. Godoy Cruz perdió y está complicado.

Foto: Prensa Godoy Cruz

Godoy Cruz perdió por 2 a 0 este viernes ante Lanús, por la 13ra fecha de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional y comprometió su continuidad en Primera División.

El equipo tombino está complicado, ya que en la tabla Anual está penúltimo con 27 unidades, mientras que Aldosivi (este viernes perdió ante Racing 1 a 0) suma 24 y San Martín de San Juan tiene 23, pero debe recibir este domingo desde las 18 a Independiente de Avellaneda.

lanus-godoy-cruz-1
Godoy Cruz cay&oacute; ante Lan&uacute;s.

Godoy Cruz cayó ante Lanús.

Por el momento están descendiendo el Verdinegro (por la tabla de promedios) y el Tiburón (por la tabla Anual).

A los 31' del primer tiempo el ex Tomba José Canale marcó para Lanús y a los 49' del complemento Rodrigo Castillo anotó el segundo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1979349801029222638&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1979370263746662815&partner=&hide_thread=false

A los 4' Alexis Canelo generó una chance para anotar para el local y el remate se fue apenas desviado.

A los 16' Carrera llegó de frente al arco y el dueño de casa estuvo cerca de marcar.

A los 31' Auzmendi asistió a González y este tiró desviado.

lanus-godoy-cruz
Godoy Cruz cay&oacute; ante Lan&uacute;s.

Godoy Cruz cayó ante Lanús.

Y en la jugada siguiente Canale escapó por la izquierda, definió desde un ángulo cerrado, sorprendió a Petroli y abrió el marcador.

A los 3' del complemento llegó el Tomba y Luciano Romero casi la mete en contra de su arco.

A los 16' Poggi tuvo la más clara para el equipo orientado por Walter Ribonetto y no pudo pegarle bien a la pelota.

A los 34' Salvio estrelló un cabezazo en el travesaño.

Sobre el final el mendocino Marcelino Moreno desbordó por la derecha y asistió a Castillo, quien la empujó al gol.

Godoy Cruz lleva seis partidos sin ganar y se complica con el descenso.

Lo que viene para Godoy Cruz

Tras jugar con el Granate, el Expreso recibirá a San Martín de San Juan, por la fecha 14, en día y horario a confirmar.

Embed

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas