Godoy Cruz perdió ante Lanús y puso en peligro su continuidad en Primera

Godoy Cruz perdió por 2 a 0 este viernes ante Lanús, por la 13ra fecha de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional y comprometió su continuidad en Primera División.
El equipo tombino está complicado, ya que en la tabla Anual está penúltimo con 27 unidades, mientras que Aldosivi (este viernes perdió ante Racing 1 a 0) suma 24 y San Martín de San Juan tiene 23, pero debe recibir este domingo desde las 18 a Independiente de Avellaneda.
Por el momento están descendiendo el Verdinegro (por la tabla de promedios) y el Tiburón (por la tabla Anual).
A los 31' del primer tiempo el ex Tomba José Canale marcó para Lanús y a los 49' del complemento Rodrigo Castillo anotó el segundo.
A los 4' Alexis Canelo generó una chance para anotar para el local y el remate se fue apenas desviado.
A los 16' Carrera llegó de frente al arco y el dueño de casa estuvo cerca de marcar.
A los 31' Auzmendi asistió a González y este tiró desviado.
Y en la jugada siguiente Canale escapó por la izquierda, definió desde un ángulo cerrado, sorprendió a Petroli y abrió el marcador.
A los 3' del complemento llegó el Tomba y Luciano Romero casi la mete en contra de su arco.
A los 16' Poggi tuvo la más clara para el equipo orientado por Walter Ribonetto y no pudo pegarle bien a la pelota.
A los 34' Salvio estrelló un cabezazo en el travesaño.
Sobre el final el mendocino Marcelino Moreno desbordó por la derecha y asistió a Castillo, quien la empujó al gol.
Godoy Cruz lleva seis partidos sin ganar y se complica con el descenso.
Tras jugar con el Granate, el Expreso recibirá a San Martín de San Juan, por la fecha 14, en día y horario a confirmar.