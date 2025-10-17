Godoy Cruz perdió ante Lanús y puso en peligro su continuidad en Primera

A los 31' del primer tiempo el ex Tomba José Canale marcó para Lanús y a los 49' del complemento Rodrigo Castillo anotó el segundo.

¡DIGNO DE ENMARCAR! Canale recuperó, pasó al ataque y luego definió para el 1-0 de Lanús sobre Godoy Cruz en La Fortaleza.





CASTILLO LIQUIDÓ EL PARTIDO SOBRE EL FINAL El delantero de Lanús la empujó abajo del arco y selló la victoria ante Godoy Cruz





A los 4' Alexis Canelo generó una chance para anotar para el local y el remate se fue apenas desviado.

A los 16' Carrera llegó de frente al arco y el dueño de casa estuvo cerca de marcar.

A los 31' Auzmendi asistió a González y este tiró desviado.

lanus-godoy-cruz Godoy Cruz cayó ante Lanús.

Y en la jugada siguiente Canale escapó por la izquierda, definió desde un ángulo cerrado, sorprendió a Petroli y abrió el marcador.

A los 3' del complemento llegó el Tomba y Luciano Romero casi la mete en contra de su arco.

A los 16' Poggi tuvo la más clara para el equipo orientado por Walter Ribonetto y no pudo pegarle bien a la pelota.

A los 34' Salvio estrelló un cabezazo en el travesaño.

Sobre el final el mendocino Marcelino Moreno desbordó por la derecha y asistió a Castillo, quien la empujó al gol.

Godoy Cruz lleva seis partidos sin ganar y se complica con el descenso.

Lo que viene para Godoy Cruz

Tras jugar con el Granate, el Expreso recibirá a San Martín de San Juan, por la fecha 14, en día y horario a confirmar.