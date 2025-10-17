Independiente Rivadavia juega con Banfield en el Gargantini: hora, probables formaciones y dónde ver en vivo

En 12 partidos disputados el Azul suma 2 victorias, 6 empates y 4 derrotas, que le permite estar cerca de la clasificación a solo 4 fechas del final de la fase regular.

Pensando en la clasificación a la Copa Sudamericana, el equipo del Parque se ubica con 39 unidades en la tabla anual, tiene cuatro menos que Barracas Central, el último elenco que está consiguiendo un boleto para el segundo torneo en importancia del continente.

Alfredo Berti, el entrenador de Independiente Rivadavia, haría algunas modificaciones con respecto al equipo que arrancó ante Godoy Cruz por las expulsiones de Tomás Bottari y Sebastián Villa. Jugarán Thomas Ortega y Nicolás Retamar en sus lugares, además habrá dos variantes más con los ingresos de Alejo Osella y Álex Arce por Iván Villalba y Fabrizio Sartori Prieto, respectivamente.

Así llega Banfield

Banfield, el equipo de Pedro Troglio está comprometido por el descenso, sacó un punto de los últimos 12 y está en la zona baja de la Tabla Anual. Viene de perder ante Racing por 3 a 1, donde acumuló su segunda caída al hilo y suma 14 unidades en el Grupo A.

El historial entre Independiente Rivadavia y Banfield

Primera Nacional

Independiente Rivadavia y Banfield se enfrentaron en 4 oportunidades, el Taladro ganó tres y la Lepra solamente se impuso en un partido.

En los viejos nacionales

En los viejos Nacionales se vieron las caras en 2 oportunidades, ambas fueron en 1977 con sendas victorias del equipo azul, que hizo una gran campaña y se ubicó tercero en la Zona A con 17 puntos.

En Primera División

Se enfrentaron en tres ocasiones, con dos triunfos de Banfield y un empate. El último choque fue empate 1 a 1, en el torneo Apertura pasado; el partido se jugó el 11 de abril en la cancha de Banfield.

Por la Copa Argentina

Banfield derrotó 2-1 a Independiente Rivadavia en los 16avos de final del año pasado, en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Probables formaciones:

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Ezequiel Bonifacio, Leonard Costa, Alejo Osella, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Maximiliano Amarfil, Thomas Ortega y Matías Fernández; Nicolás Retamar y Álex Arce. DT: Alfredo Berti.

Banfield: Facundo Sanguinetti; Juan Iribarren o Juan Alfaro, Sergio Vittor, Santiago Daniele e Ignacio Abraham; Santiago López, Santiago Esquivel, Martín Río y Gonzalo Ríos; Mauro Méndez y Rodrigo Auzmendi. DT: Pedro Troglio.

Estadio: Independiente Rivadavia.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Hora: 15.45.

TV: ESPN Premium.