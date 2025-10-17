Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Torneo Clausura

Independiente Rivadavia juega con Banfield en el Gargantini: hora, probables formaciones y dónde ver en vivo

Independiente Rivadavia jugará este sábado desde las 15.45 ante Banfield en el Bautista Gargantini, por la fecha 13 del Torneo Clausura. La Lepra necesita volver al triunfo después de cinco partidos

Por UNO
Independiente Rivadavia recibirá a Banfield por el Torneo Clausura.

Independiente Rivadavia recibirá a Banfield por el Torneo Clausura.

Independiente Rivadavia se presentará este sábado ante Banfield, por la 13ra. fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El encuentro entre la Lepra y el Taladro se disputará desde las 15.45 en el estadio Bautista Gargantini, contará con el arbitraje de Yael Falcón Pérez y la televisación de ESPN Premium.

Alfredo Berti.
Ekl entrenador de Independiente Rivadavia, Alfredo Berti, har&aacute; dos modificaciones obligadas por las expulsiones de Bottari y Villa.

Ekl entrenador de Independiente Rivadavia, Alfredo Berti, hará dos modificaciones obligadas por las expulsiones de Bottari y Villa.

La Lepra viene de igualar sin goles con Godoy Cruz en el Bautista Gargantini en el choque de equipos mendocinos. El equipo dirigido por Alfredo Berti acumula cinco partidos sin ganar, con una derrota ante Lanús y cuatro empates seguidos (Unión, Huracán, Racing y el Tomba).

Se ubica en el puesto 13 con 12 puntos, a cuatro unidades de Huracán, el último equipo que está logrando la clasificación a los playoffs.

En 12 partidos disputados el Azul suma 2 victorias, 6 empates y 4 derrotas, que le permite estar cerca de la clasificación a solo 4 fechas del final de la fase regular.

Pensando en la clasificación a la Copa Sudamericana, el equipo del Parque se ubica con 39 unidades en la tabla anual, tiene cuatro menos que Barracas Central, el último elenco que está consiguiendo un boleto para el segundo torneo en importancia del continente.

Alfredo Berti, el entrenador de Independiente Rivadavia, haría algunas modificaciones con respecto al equipo que arrancó ante Godoy Cruz por las expulsiones de Tomás Bottari y Sebastián Villa. Jugarán Thomas Ortega y Nicolás Retamar en sus lugares, además habrá dos variantes más con los ingresos de Alejo Osella y Álex Arce por Iván Villalba y Fabrizio Sartori Prieto, respectivamente.

Así llega Banfield

Banfield, el equipo de Pedro Troglio está comprometido por el descenso, sacó un punto de los últimos 12 y está en la zona baja de la Tabla Anual. Viene de perder ante Racing por 3 a 1, donde acumuló su segunda caída al hilo y suma 14 unidades en el Grupo A.

El historial entre Independiente Rivadavia y Banfield

Primera Nacional

  • Independiente Rivadavia y Banfield se enfrentaron en 4 oportunidades, el Taladro ganó tres y la Lepra solamente se impuso en un partido.

En los viejos nacionales

  • En los viejos Nacionales se vieron las caras en 2 oportunidades, ambas fueron en 1977 con sendas victorias del equipo azul, que hizo una gran campaña y se ubicó tercero en la Zona A con 17 puntos.

En Primera División

Por la Copa Argentina

Banfield derrotó 2-1 a Independiente Rivadavia en los 16avos de final del año pasado, en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Probables formaciones:

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Ezequiel Bonifacio, Leonard Costa, Alejo Osella, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Maximiliano Amarfil, Thomas Ortega y Matías Fernández; Nicolás Retamar y Álex Arce. DT: Alfredo Berti.

Banfield: Facundo Sanguinetti; Juan Iribarren o Juan Alfaro, Sergio Vittor, Santiago Daniele e Ignacio Abraham; Santiago López, Santiago Esquivel, Martín Río y Gonzalo Ríos; Mauro Méndez y Rodrigo Auzmendi. DT: Pedro Troglio.

Estadio: Independiente Rivadavia.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Hora: 15.45.

TV: ESPN Premium.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas