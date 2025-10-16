Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Torneo Clausura

Independiente Rivadavia y la probable formación para jugar con Banfield en el Gargantini

Con cambios obligados por las expulsiones de Bottari y Villa, Independiente Rivadavia jugará de local ante Banfield por la 13ra. fecha del torneo Clausura

Por UNO
Independiente Rivadavia ajusta detalles para jugar ante Banfield, en el Gargantini.

Independiente Rivadavia ajusta detalles para jugar ante Banfield, en el Gargantini.

Independiente Rivadavia se prepara para jugar este sábado desde las 15.45 ante Banfield en el Gargantini, en el marco de la fecha 13 del Torneo Clausura.

El choque entre la Lepra y el Taladro será dirigido por Yael Falcón Pérez, se podrá ver en vivo por ESPN Premium y el plantel azul culminará su preparación en el este viernes en el estadio del Parque.

Entrenamiento de Independiente Rivadavia.
Independiente Rivadavia entrenó en la Ciudad Deportiva de cara al choque ante Banfield

Independiente Rivadavia entrenó en la Ciudad Deportiva de cara al choque ante Banfield

Dos bajas sensibles y una vuelta en Independiente Rivadavia

De cara al duelo contra Banfield Alfredo Berti ya sabe que no tendrá a Tomás Bottari y Sebastián Villa expulsados contra Godoy Cruz, pero la buena noticia es la vuelta de Álex Arce tras haber estado en la fecha FIFA con la selección de Paraguay que hizo una gira por Asia.

Mauricio Cardillo, expulsado ante Racing, volvería a ser titular en lugar de Bottari y Nicolás Retamar sería el delantero que remplace al colombiano Villa.

La probable formación de Independiente Rivadavia para jugar ante Banfield

Alfredo Berti no ha confirmado el equipo para jugar ante Banfield, pero los once titulares serían los siguientes: Ezequiel Centurión, Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Cardillo, Maximiliano Amarfil, Matías Fernández; Retamar y Fabrizio Sartori Prietto o Arce.

Este viernes el plantel entrenará en el Gargantini, donde el plantel quedará concentrado de cara al choque frente al equipo que dirige Pedro Troglio.

El último enfrentamiento entre Independiente Rivadavia y Banfield

Fue por la 13ra. fecha de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional la Lepra y el Taladro empataron 1 a 1 en la cancha de Banfield.

Embed - BANFIELD e IND. RIVADAVIA EMPATARON en el SUR | #Banfield 1-1 #IndependienteRivadavia | Resumen

Lo ganaba el Taladro con un tanto de Santiago López y lo igualó Fabrizio Sartori para la Lepra.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas