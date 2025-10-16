Independiente Rivadavia y la probable formación para jugar con Banfield en el Gargantini

Mauricio Cardillo, expulsado ante Racing, volvería a ser titular en lugar de Bottari y Nicolás Retamar sería el delantero que remplace al colombiano Villa.

La probable formación de Independiente Rivadavia para jugar ante Banfield

Alfredo Berti no ha confirmado el equipo para jugar ante Banfield, pero los once titulares serían los siguientes: Ezequiel Centurión, Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Cardillo, Maximiliano Amarfil, Matías Fernández; Retamar y Fabrizio Sartori Prietto o Arce.

Este viernes el plantel entrenará en el Gargantini, donde el plantel quedará concentrado de cara al choque frente al equipo que dirige Pedro Troglio.

El último enfrentamiento entre Independiente Rivadavia y Banfield

Fue por la 13ra. fecha de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional la Lepra y el Taladro empataron 1 a 1 en la cancha de Banfield.

Embed - BANFIELD e IND. RIVADAVIA EMPATARON en el SUR | #Banfield 1-1 #IndependienteRivadavia | Resumen

Lo ganaba el Taladro con un tanto de Santiago López y lo igualó Fabrizio Sartori para la Lepra.