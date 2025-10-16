Independiente Rivadavia y la probable formación para jugar con Banfield en el Gargantini

Independiente Rivadavia se prepara para jugar este sábado desde las 15.45 ante Banfield en el Gargantini, en el marco de la fecha 13 del Torneo Clausura.
Con cambios obligados por las expulsiones de Bottari y Villa, Independiente Rivadavia jugará de local ante Banfield por la 13ra. fecha del torneo Clausura
Independiente Rivadavia se prepara para jugar este sábado desde las 15.45 ante Banfield en el Gargantini, en el marco de la fecha 13 del Torneo Clausura.
El choque entre la Lepra y el Taladro será dirigido por Yael Falcón Pérez, se podrá ver en vivo por ESPN Premium y el plantel azul culminará su preparación en el este viernes en el estadio del Parque.
De cara al duelo contra Banfield Alfredo Berti ya sabe que no tendrá a Tomás Bottari y Sebastián Villa expulsados contra Godoy Cruz, pero la buena noticia es la vuelta de Álex Arce tras haber estado en la fecha FIFA con la selección de Paraguay que hizo una gira por Asia.
Mauricio Cardillo, expulsado ante Racing, volvería a ser titular en lugar de Bottari y Nicolás Retamar sería el delantero que remplace al colombiano Villa.
Alfredo Berti no ha confirmado el equipo para jugar ante Banfield, pero los once titulares serían los siguientes: Ezequiel Centurión, Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Cardillo, Maximiliano Amarfil, Matías Fernández; Retamar y Fabrizio Sartori Prietto o Arce.
Este viernes el plantel entrenará en el Gargantini, donde el plantel quedará concentrado de cara al choque frente al equipo que dirige Pedro Troglio.
Fue por la 13ra. fecha de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional la Lepra y el Taladro empataron 1 a 1 en la cancha de Banfield.
Lo ganaba el Taladro con un tanto de Santiago López y lo igualó Fabrizio Sartori para la Lepra.