Independiente Rivadavia vs. River, por la Copa Argentina: sede, TV y nuevo horario de la semifinal

Independiente Rivadavia y River se verán las caras en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba en una de las semifinales de la Copa Argentina y en un nuevo horario según lo anunció la organización.
Independiente Rivadavia y River se verán las caras en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba en una de las semifinales de la Copa Argentina y en un nuevo horario.
Independiente Rivadavia y River se verán las caras en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba en una de las semifinales de la Copa Argentina y en un nuevo horario según lo anunció la organización.
El mano a mano entre la Lepra y el Millonario tendrá lugar el viernes 24 de octubre y comenzará a las 22.10, con TV por TyC Sports.
Luego de haber jugado en San Luis y en Rosario, dos partidos en cada sede, esta será la primera vez que el equipo de Alfredo Berti visite la Docta en la actual edición del certamen que otorga una plaza directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, aunque también vale destacar que el escenario será el mismo en el que la Lepra logró subir a Primera el 29 de octubre del 2023.
Por los 32avos de final, en San Luis, Independiente Rivadavia venció a Estudiantes de Caseros. En los 16avos de final viajó a Rosario para verse las caras con Platense (en su primer partido tras ser campeón de la Liga Profesional). En la cancha de Newell's, el Azul se impuso por penales tras igualar 2-2 en el tiempo reglamentario.
En octavos de final, instancia que la Lepra disputó por primera vez, su rival fue Central Córdoba de Rosario. Nuevamente en el Juan Gilberto Funes de San Luis, consiguió una agónica victoria por 2-1 y por los cuartos de final viajó nuevamente a Rosario. En la misma sede, se despachó con un contundente 3-1 ante Tigre.
Por su parte River comenzó su camino en la Copa Argentina en el estadio Único Madre de Ciudades, de Santiago del Estero, venciendo por 2-0 a Ciudad de Bolívar. En 16avos de final eliminó a San Martín de Tucumán con un contundente 3-0.
En octavos de final eliminó a Unión, por penales, en el Malvinas Argentinas, luego de igualar 0-0 en los 90 minutos reglamentarios, y por los cuartos de final dejó en el camino a Racing en el Gigante de Arroyito por la mínima diferencia.