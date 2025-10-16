Independiente Rivadavia vs. River, por la Copa Argentina: sede, TV y nuevo horario de la semifinal

La campaña de la Lepra en la Copa Argentina

Por los 32avos de final, en San Luis, Independiente Rivadavia venció a Estudiantes de Caseros. En los 16avos de final viajó a Rosario para verse las caras con Platense (en su primer partido tras ser campeón de la Liga Profesional). En la cancha de Newell's, el Azul se impuso por penales tras igualar 2-2 en el tiempo reglamentario.

En octavos de final, instancia que la Lepra disputó por primera vez, su rival fue Central Córdoba de Rosario. Nuevamente en el Juan Gilberto Funes de San Luis, consiguió una agónica victoria por 2-1 y por los cuartos de final viajó nuevamente a Rosario. En la misma sede, se despachó con un contundente 3-1 ante Tigre.

La campaña de River en la Copa Argentina

Por su parte River comenzó su camino en la Copa Argentina en el estadio Único Madre de Ciudades, de Santiago del Estero, venciendo por 2-0 a Ciudad de Bolívar. En 16avos de final eliminó a San Martín de Tucumán con un contundente 3-0.

En octavos de final eliminó a Unión, por penales, en el Malvinas Argentinas, luego de igualar 0-0 en los 90 minutos reglamentarios, y por los cuartos de final dejó en el camino a Racing en el Gigante de Arroyito por la mínima diferencia.