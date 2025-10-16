Todo listo para que la NBA inicie una nueva temporada: cuándo son los primeros partidos y dónde verlo por TV

La NBA, el mejor básquet del mundo, vuelve a la acción con Oklahoma City Thunder como campeón defensor y un importante lote de equipos aspirantes a la corona.
La temporada 2024-2025 terminó coronando, por primera vez en su historia a Oklahoma y a Shai Gilgeous - Alexander como MVP y en este nuevo comienzo, los campeones volverán a medirse ante Indiana Pacers, reviviendo aquella definición de junio último.
Además, para la primera semana de competencia, se destaca el partido entre Golden State Warriors y Denver Nuggets, dos candidatos a luchar por el título. Los Nuggets con Jokic a la cabeza conquistaron la temporada 2022-2023, mientras que el último título de los Warriors de Stephen Curry fue en 2021-2022.
Miércoles 22 de octubre
Jueves 23 de octubre
LeBron James se perderá el primer partido de la temporada regular luego de 22 años ya que debutó en la NBA un 29 de octubre de 2003 con los Cavs y nunca había estado ausente en el arranque.
En la que quizás sea su última temporada al máximo nivel, un dolor en el ciático de la pierna derecha lo dejará fuera de la cancha por entre 4 y 9 partidos.
Uno de los datos de color más interesantes para esta nueva temporada de la NBA son los Milwaukee Bucks ya que por primera vez en la historia una franquicia tendrá en su plantel a tres hermanos: Giannis, Thanasis y Alex Antetokounmpo, la última incorporación.
Ya hubo franquicias que tuvieron a dos hermanos , entre ellos los Warriors con Stephen y Seth Curry y en cuestiones de familia, el ejemplo más resonante fue la llegada de Bronny James a los Lakers liderados por su padre: LeBron.
Los 2,21 metros de Victor Wembanyama no eran suficientes y en la pretemporada se comunicó que la estrella de San Antonio creció unos centímetros más durante el verano.
En datos oficiales, el francés ahora mide 2,26m., dato que lo ubica en el puesto seis (6) de los jugadores más altos en la historia de la NBA solo por detrás de Gheorghe Muresan (2,31), Manute Bol (2,31), Tacko Fall (2,29), Yao Ming (2,29) y Shawn Bradley (2,29).
Wemby jugó su último partido en febrero por un coágulo en su hombro.