Todo listo para que la NBA inicie una nueva temporada: cuándo son los primeros partidos y dónde verlo por TV

Para ver por TV la primera semana de la NBA

Miércoles 22 de octubre

20, New York Knicks vs. Cleveland Cavalliers // ESPN2 y el Plan Premium Disney+

22.30, Dallas Mavericks vs. San Antonio Spurs // ESPN2 y el Plan Premium Disney+

Jueves 23 de octubre

20.30, Indiana Pacers vs. Oklahoma City Thunder // ESPN2 y el Plan Premium Disney+

23, Golden State Warriors vs. Denver Nuggets // ESPN2 y el Plan Premium Disney+

La fechas claves de la NBA hasta fin de año

21/10/2025: Inicio de la temporada regular

31/10/2025: Comienzo de la NBA Cup

9-10/12/2025: Cuartos de final de la NBA Cup

13/12/2025: Semifinales de la NBA Cup

16/12/2025: Final de la NBA Cup

25/12/2025: Partidos de Navidad

LeBron James, 22 años después

LeBron James se perderá el primer partido de la temporada regular luego de 22 años ya que debutó en la NBA un 29 de octubre de 2003 con los Cavs y nunca había estado ausente en el arranque.

En la que quizás sea su última temporada al máximo nivel, un dolor en el ciático de la pierna derecha lo dejará fuera de la cancha por entre 4 y 9 partidos.

Los hermanos de Milwaukee

Uno de los datos de color más interesantes para esta nueva temporada de la NBA son los Milwaukee Bucks ya que por primera vez en la historia una franquicia tendrá en su plantel a tres hermanos: Giannis, Thanasis y Alex Antetokounmpo, la última incorporación.

giannis 1

Ya hubo franquicias que tuvieron a dos hermanos , entre ellos los Warriors con Stephen y Seth Curry y en cuestiones de familia, el ejemplo más resonante fue la llegada de Bronny James a los Lakers liderados por su padre: LeBron.

Unos centímetros más para Wemby

Los 2,21 metros de Victor Wembanyama no eran suficientes y en la pretemporada se comunicó que la estrella de San Antonio creció unos centímetros más durante el verano.

En datos oficiales, el francés ahora mide 2,26m., dato que lo ubica en el puesto seis (6) de los jugadores más altos en la historia de la NBA solo por detrás de Gheorghe Muresan (2,31), Manute Bol (2,31), Tacko Fall (2,29), Yao Ming (2,29) y Shawn Bradley (2,29).

Wemby jugó su último partido en febrero por un coágulo en su hombro.