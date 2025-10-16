Confirmado: vuelven los vuelos a Villa Gesell ¿cuánto cuesta el pasaje ida y vuelta?

Hasta el momento la alternativa en avión para los turistas del interior del país es viajar a Buenos Aires, hacer escala en Aeroparque Jorge Newbery y luego tomar un avión a Mar del Plata. Hay provincias como Mendoza que en temporada alta tienen vuelo directo a La Feliz. Pero tienen dos horas por ruta para llegar a Gesell, con un pasaje que no suele ser nada barato, ya sea por transfer o en micro de media distancia.

Muelle de Villa Gesell Un clásico, el muelle de Villa Gesell.

¿Cuánto cuesta un pasaje Buenos Aires - Villa Gesell?

En la web de la empresa Humming Airways ya están en venta los pasajes de los vuelos en sus tres frecuencias semanales (miércoles, viernes y domingos). La promoción anuncia un precio desde los 93 dólares por ticket. Al 16 de octubre, el precio en pesos figura aproximadamente en $150.000 por boleto, es decir: unos $300.000 ida y vuelta.

El vuelo entre Buenos Aires y Villa Gesell dura 40 minutos y el aeropuerto de la ciudad balnearia está a 5 minutos del centro gesellino.

No hay que olvidar que Villa Gesell es un punto neurálgico clave por su cercanía a otras ciudades costeras argentinas como Cariló, Pinamar y Mar de las Pampas.

Por el momento la empresa no tiene habilitadas promociones o pagos en cuotas con tarjetas.