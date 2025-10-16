El aeropuerto de Villa Gesell volvió a estar operativo y tendrá tres vuelos semanales desde Buenos Aires a partir del 3 de diciembre y hasta el 15 de abril. Los vuelos comerciales estarán a cargo de la empresa Humming Airways y apuntan a mejorar el turismo en la Costa Atlántica.
Confirmado: vuelven los vuelos a Villa Gesell ¿cuánto cuesta el pasaje ida y vuelta?
La pista del aeropuerto de Villa Gesell está habilitada y se sigue trabajando en la aeroestación para los pasajeros. Una empresa hará tres vuelos semanales en la temporada de verano desde Buenos Aires
La aerolínea tendrá tres frecuencias semanales (miércoles, viernes y domingos) durante toda la temporada alta de verano, fortaleciendo la conectividad regional y, en menor medida, la nacional.
Es que Villa Gesell es uno de los destinos turísticos más elegidos del país. Pero la lejanía para las provincias del norte, oeste y sur de Argentina obliga a largos viajes en auto u ómnibus, en algunos casos, con costos similares si hay que "hacer noche" en el viaje.
Hasta el momento la alternativa en avión para los turistas del interior del país es viajar a Buenos Aires, hacer escala en Aeroparque Jorge Newbery y luego tomar un avión a Mar del Plata. Hay provincias como Mendoza que en temporada alta tienen vuelo directo a La Feliz. Pero tienen dos horas por ruta para llegar a Gesell, con un pasaje que no suele ser nada barato, ya sea por transfer o en micro de media distancia.
¿Cuánto cuesta un pasaje Buenos Aires - Villa Gesell?
En la web de la empresa Humming Airways ya están en venta los pasajes de los vuelos en sus tres frecuencias semanales (miércoles, viernes y domingos). La promoción anuncia un precio desde los 93 dólares por ticket. Al 16 de octubre, el precio en pesos figura aproximadamente en $150.000 por boleto, es decir: unos $300.000 ida y vuelta.
El vuelo entre Buenos Aires y Villa Gesell dura 40 minutos y el aeropuerto de la ciudad balnearia está a 5 minutos del centro gesellino.
No hay que olvidar que Villa Gesell es un punto neurálgico clave por su cercanía a otras ciudades costeras argentinas como Cariló, Pinamar y Mar de las Pampas.
Por el momento la empresa no tiene habilitadas promociones o pagos en cuotas con tarjetas.