Un reciente vuelo de la NASA sobre la capa de hielo de Groenlandia trajo a la luz un hallazgo totalmente inesperado. Se trata de un descubrimiento que parece sacado de una película: una base militar secreta de Estados Unidos que llevaba más de medio siglo enterrada a 30 metros de profundidad.
Un increíble descubrimiento de la NASA: hallan una base secreta de Estados Unidos bajo el hielo de Groenlandia
Científicos de la agencia espacial estadounidense descubrieron los restos de Camp Century, una base militar de la Guerra Fría con un oscuro propósito
Los científicos estaban realizando estudios del lecho de hielo con un radar cuando, de repente, las imágenes mostraron algo que no esperaban. Lo que vieron fue la estructura de Camp Century, una instalación del ejército estadounidense construida en la década de 1960, un vestigio congelado de la Guerra Fría que vuelve a ser noticia.
La ciudad bajo el hielo
El complejo, conocido en su momento como “la ciudad bajo el hielo”, se componía de 21 túneles subterráneos que se extendían por casi tres kilómetros. La tecnología de radar que utilizó la NASA es tan precisa que permitió distinguir muchas de las estructuras individuales que formaban parte de la base, algo parecido a lo que se usa para encontrar ruinas mayas en la selva.
La construcción de Camp Century fue una verdadera proeza de la ingeniería en un entorno extremo. Los ingenieros del ejército de Estados Unidos tuvieron que cavar trincheras profundas en la nieve y el hielo para luego levantar los edificios de madera y los techos de acero. Todo esto en un lugar donde las temperaturas podían alcanzar los 70 grados bajo cero.
Para darle energía a todo el campamento, se instaló uno de los primeros reactores nucleares portátiles de potencia media, una pieza tecnológica que requería un cuidado extremo en esas condiciones de frío polar. Durante su funcionamiento, los científicos que trabajaban allí hicieron importantes avances geológicos, como el estudio de los núcleos de hielo, que contaron la historia antigua de Groenlandia.
Pero toda esa investigación científica era en realidad una fachada. El verdadero objetivo de la base era mucho más inquietante y se mantuvo en secreto incluso para el gobierno danés, que en ese entonces administraba el territorio.
El Proyecto Gusano de Hielo
La base era la pieza central del "Proyecto Gusano de Hielo", un plan de Estados Unidos para ocultar cientos de misiles balísticos bajo la capa de hielo de Groenlandia. La idea era construir una red de túneles de miles de kilómetros cuadrados, lo suficiente para albergar hasta 600 misiles listos para ser lanzados.
El proyecto nunca se concretó porque era, sencillamente, inviable. Para 1967, Camp Century fue desmantelada y abandonada. Sin embargo, el descubrimiento reciente trae al presente una preocupación ambiental muy seria.
Aunque se llevaron el reactor nuclear, dejaron atrás más de 170.000 litros de residuos radiactivos. Los militares de la época pensaron que quedarían enterrados para siempre bajo el hielo. Nadie contaba con el cambio climático. Ahora, los expertos advierten que el hielo que cubre la base podría empezar a derretirse hacia el año 2090, liberando esos desechos tóxicos al medio ambiente.