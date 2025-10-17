La construcción de Camp Century fue una verdadera proeza de la ingeniería en un entorno extremo. Los ingenieros del ejército de Estados Unidos tuvieron que cavar trincheras profundas en la nieve y el hielo para luego levantar los edificios de madera y los techos de acero. Todo esto en un lugar donde las temperaturas podían alcanzar los 70 grados bajo cero.

base secreta Las imágenes que permitieron llegar al descubrimiento de la base oculta de Estados Unidos.

Para darle energía a todo el campamento, se instaló uno de los primeros reactores nucleares portátiles de potencia media, una pieza tecnológica que requería un cuidado extremo en esas condiciones de frío polar. Durante su funcionamiento, los científicos que trabajaban allí hicieron importantes avances geológicos, como el estudio de los núcleos de hielo, que contaron la historia antigua de Groenlandia.

Pero toda esa investigación científica era en realidad una fachada. El verdadero objetivo de la base era mucho más inquietante y se mantuvo en secreto incluso para el gobierno danés, que en ese entonces administraba el territorio.

El Proyecto Gusano de Hielo

La base era la pieza central del "Proyecto Gusano de Hielo", un plan de Estados Unidos para ocultar cientos de misiles balísticos bajo la capa de hielo de Groenlandia. La idea era construir una red de túneles de miles de kilómetros cuadrados, lo suficiente para albergar hasta 600 misiles listos para ser lanzados.

El proyecto nunca se concretó porque era, sencillamente, inviable. Para 1967, Camp Century fue desmantelada y abandonada. Sin embargo, el descubrimiento reciente trae al presente una preocupación ambiental muy seria.

Aunque se llevaron el reactor nuclear, dejaron atrás más de 170.000 litros de residuos radiactivos. Los militares de la época pensaron que quedarían enterrados para siempre bajo el hielo. Nadie contaba con el cambio climático. Ahora, los expertos advierten que el hielo que cubre la base podría empezar a derretirse hacia el año 2090, liberando esos desechos tóxicos al medio ambiente.