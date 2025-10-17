Cómo puedo limpiar las manchas de pegamento usando una cucharada de vinagre

Lo mejor es utilizar vinagre de limpieza, diluido en agua o, si no tienes en casa, un poco de vinagre blanco de vino. Los vinagres varían en cuanto a su intensidad y acidez. No es lo mismo el vinagre destilado que el vinagre de alimentos, el primero no es apto para consumo, por eso siempre hay que leer bien las etiquetas.

pegamento Los pegotes o restos de pegamento son muy difíciles de sacar, sobre todo de la ropa o los muebles de madera.

Paso a paso: cómo limpiar manchas de pegamento usando vinagre

El pegamento, sobre todo el pegamento intenso y corrosivo, puede dañar las superficies que toca. Por otra parte, los restos o manchas de pegamento que quedan en las paredes o frascos cuando despegamos una pegatina o sticker, también puede ser un problema si no se limpia a tiempo.