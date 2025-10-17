Cómo puedo limpiar las manchas de pegamento usando una cucharada de vinagre

Lo mejor es utilizar vinagre de limpieza, diluido en agua o, si no tienes en casa, un poco de vinagre blanco de vino. Los vinagres varían en cuanto a su intensidad y acidez. No es lo mismo el vinagre destilado que el vinagre de alimentos, el primero no es apto para consumo, por eso siempre hay que leer bien las etiquetas.
Paso a paso: cómo limpiar manchas de pegamento usando vinagre
El pegamento, sobre todo el pegamento intenso y corrosivo, puede dañar las superficies que toca. Por otra parte, los restos o manchas de pegamento que quedan en las paredes o frascos cuando despegamos una pegatina o sticker, también puede ser un problema si no se limpia a tiempo.
Con un poco de vinagre es posible limpiar las manchas de pegamento sin dejar rastros ni dañar los objetos manchados. Este truco es muy efectivo, sobre todo para manchas en telas, muebles de madera y vidrios.
- Empapa un paño con vinagre blanco de limpieza o vinagre de vino blanco.
- Deja que el vinagre actúe por unos minutos sobre las manchas.
- Frota la superficie con manchas suavemente, puedes ayudarte con una esponja o cepillo pequeño.
- Retira el exceso de vinagre con un poco de agua y deja secar en un espacio ventilado.
¿Qué otras manchas comunes puedo limpiar con vinagre?
- El vinagre se puede usar para limpiar y eliminar las manchas de cal que tapan las cañerías y las salidas de agua de los grifos. También sirve para limpiar el sarro de los azulejos.
- Con un poco de vinagre de limpieza es posible limpiar las manchas negras de los utensilios o cubiertos de plata.
- El vinagre elimina completamente las manchas de grasa de horno y las fuentes de horno, así como los restos de comida que quedan en las ollas o sartenes.
- También puedes usar vinagre de alimentos para limpiar las frutas y verduras antes de comerlas. El vinagre elimina algunos microorganismos, restos de pesticidas, polvo y tierra.
- Limpiar las hojas de las plantas con un poco de vinagre, evita la formación de hongos y aleja a algunas plagas comunes del jardín como las hormigas.
- El vinagre es muy bueno para limpiar las manchas de óxido o las marcas de agua de los espejos y vidrios.
- Finalmente, puedes utilizar vinagre y agua caliente para desinfectar y limpiar en profundidad las rejillas de la cocina, las esponjas y repasadores.