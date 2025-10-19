Cómo preparar un limpiador multiusos para la casa: usando un poco de vinagre y agua

Puedes tener un tarro con este limpiador de vinagre en la cocina, en el baño e incluso en el auto. A continuación te explico paso a paso cómo puedes fabricar este limpiador multiuso en casa usando un poco de vinagre de limpieza y un poco de agua. Con esta fusión de ingredientes naturales vas a poder limpiar diversos pegotes, manchas, materiales y sustancias difíciles.

vinagre y aceites esenciales El vinagre de limpieza es mucho más ácido y concentrado que el de alimentos, perfecto para limpiar.

En una botella de vidrio con pico pulverizador coloca partes iguales de vinagre blanco de limpieza y agua tibia. Agrega 20 gotas de aceite esencial de lavanda y 10 gotas de aceite esencial de eucalipto. Puedes elegir la fragancia que más te guste. Mezcla bien los ingredientes para que se integren.

¿Qué cosas de la casa puedo limpiar con este producto y cuáles no?

Por más interesante y poderoso que resulte este limpiador de vinagre, no significa que podamos utilizarlo para absolutamente todo.

Lo primero y principal, antes de comenzar a limpiar con vinagre, es asegurarte de diluirlo o rebajarlo bien con agua para disminuir su pureza. El vinagre, en los sitios equivocados, puede dañar superficies por su contenido ácido.

Con este limpiador multiuso hecho en casa con un poco de vinagre y agua, puedes limpiar ventanas, vidrios y espejos de la casa o el auto. También sirve para desengrasar mesadas, (aunque no se recomienda para mesadas de granito o piedras naturales) fuentes de horno, los azulejos de la cocina, los restos de comida pegados y la grasa de algunas prendas de ropa.

vinagre en una cuchara Lo mejor es realizar una prueba con el limpiador de vinagre en una zona pequeña de la superficie afectada para ver cómo reacciona.

También puedes usarlo para limpiar el baño de la casa y sus partes afectadas por el sarro, los hongos y los malos olores. Con un poco de esta mezcla puedes remover las marcas de agua, las manchas de sarro, las líneas amarillas del inodoro y neutralizar los malos olores del cesto de basura.

¿Para qué no deberías usar vinagre? Lo mejor es evitar superficies delicadas, como las pantallas digitales, la ropa muy fina y sensible, los metales o joyas finas, las piedras naturales, la parte digital de los electrodomésticos y algunos tipos de sartén antiadherente.