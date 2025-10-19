Cómo preparar un limpiador multiusos para la casa: usando un poco de vinagre y agua

Cuando la casa se llena de mugre, dejamos el desorden acumulado en una esquina o esperamos el fin de semana para realizar una limpieza profunda, lo mejor es tener a mano una serie de productos de limpieza para cada superficie. Sin embargo, también existen algunos productos naturales que sirven para limpiar muchas cosas de la casa.
Hoy te comparto un pequeño truco con vinagre para que puedas elaborar un limpiador multiusos en casa. El vinagre es un ingrediente de cocina y limpieza infaltable, con enormes propiedades desinfectantes, desodorizantes, desengrasantes y antibacterianas.
Paso a paso: cómo fabricar un limpiador multiusos en casa
Los limpiadores o productos multiusos son mezclas naturales o industriales preparadas con el fin de limpiar y desinfectar muchos tipos de superficies. Por lo general, este tipo de sustancias sirven para sacarnos de apuros en casa cuando aparecen manchas que requieren una limpieza inmediata.
Puedes tener un tarro con este limpiador de vinagre en la cocina, en el baño e incluso en el auto. A continuación te explico paso a paso cómo puedes fabricar este limpiador multiuso en casa usando un poco de vinagre de limpieza y un poco de agua. Con esta fusión de ingredientes naturales vas a poder limpiar diversos pegotes, manchas, materiales y sustancias difíciles.
- En una botella de vidrio con pico pulverizador coloca partes iguales de vinagre blanco de limpieza y agua tibia.
- Agrega 20 gotas de aceite esencial de lavanda y 10 gotas de aceite esencial de eucalipto. Puedes elegir la fragancia que más te guste.
- Mezcla bien los ingredientes para que se integren.
¿Qué cosas de la casa puedo limpiar con este producto y cuáles no?
Por más interesante y poderoso que resulte este limpiador de vinagre, no significa que podamos utilizarlo para absolutamente todo.
Lo primero y principal, antes de comenzar a limpiar con vinagre, es asegurarte de diluirlo o rebajarlo bien con agua para disminuir su pureza. El vinagre, en los sitios equivocados, puede dañar superficies por su contenido ácido.
Con este limpiador multiuso hecho en casa con un poco de vinagre y agua, puedes limpiar ventanas, vidrios y espejos de la casa o el auto. También sirve para desengrasar mesadas, (aunque no se recomienda para mesadas de granito o piedras naturales) fuentes de horno, los azulejos de la cocina, los restos de comida pegados y la grasa de algunas prendas de ropa.
También puedes usarlo para limpiar el baño de la casa y sus partes afectadas por el sarro, los hongos y los malos olores. Con un poco de esta mezcla puedes remover las marcas de agua, las manchas de sarro, las líneas amarillas del inodoro y neutralizar los malos olores del cesto de basura.
¿Para qué no deberías usar vinagre? Lo mejor es evitar superficies delicadas, como las pantallas digitales, la ropa muy fina y sensible, los metales o joyas finas, las piedras naturales, la parte digital de los electrodomésticos y algunos tipos de sartén antiadherente.