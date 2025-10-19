Gallardo tomó una drástica decisión tras el triunfo de River sobre Talleres en Córdoba

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1979692327934595518&partner=&hide_thread=false ¡Dos históricos del fútbol argentino! El gran saludo entre TEVEZ y GALLARDO en Córdoba. pic.twitter.com/ZtQaj4tr8C — SportsCenter (@SC_ESPN) October 18, 2025

Gallardo tomó una drástica decisión tras el triunfo de River sobre Talleres

Se esperaba que el DT hablara tras el triunfo, pero Gallardo decidió no participar de la conferencia de prensa. El Muñeco no explicó los motivos de esta determinación.

Los periodistas llegaron ala sala de prensa del estadio mundialista, pero la entidad millonaria informó que el el DT tomó la determinación de no hablar. Es una idea que se atribuye a la determinación del propio entrenador, que prefiere hablar cuando más cuando pierde que cuando gana.

River y el propio DT vivieron una semana complicada tras las declaraciones de Jorge Brito. El titular riverplatense dijo que "Gallardo es el principal responsable", sin embargo, dijo que le da su apoyo, tanto "en las buenas como en las malas".

Lo que viene para River

El próximo partido del Millonario será el viernes 24 de octubre a las 22.10 horas, cuando enfrente a Independiente Rivadavia en el Estadio Mario Alberto Kempes por la semifinal de la Copa Argentina 2025. Las entradas ya están a la venta.