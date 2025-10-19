Inicio Ovación Fútbol Marcelo Gallardo
Gallardo tomó una drástica decisión tras el triunfo de River sobre Talleres en Córdoba

El entrenador Marcelo Gallardo tomó una determinación que causó sorpresa en el Mundo River tras el triunfo por 2 a 0 sobre Talleres en Códoba

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
A Marcelo Gallardo se lo vio muy pensativo en el triunfo de River sobre Talleres.

El DT Marcelo Gallardo sorprendió a propios y extraños. El Muñeco tomó una determinación tras el triunfo por 2 a 0 de River sobre Talleres en Códoba, por la fecha 13 del Torneo Clausura.

La victoria le permitó cortar una racha de cuatro caídas consecutivas en el Torneo Clausura de la Liga Profesional en medio de una seguidilla de seis derrotas en sus últimas siete presentaciones contando todas las competencias.

El River de Gallardo volvió al triunfo en el Mario Kempes.

El Millo le ganó a la T con goles de Gonzalo Montiel y de Maxi Meza, suma 21 unidades y quedó en el cuarto puesto de la Zona B. Mientras que en la tabla anual el elenco de Núñez lleva 52 puntos, está a 4 del líder Central y se está clasificando a la Copa Libertadores 2026.

Gallardo tomó una drástica decisión tras el triunfo de River sobre Talleres

Se esperaba que el DT hablara tras el triunfo, pero Gallardo decidió no participar de la conferencia de prensa. El Muñeco no explicó los motivos de esta determinación.

Los periodistas llegaron ala sala de prensa del estadio mundialista, pero la entidad millonaria informó que el el DT tomó la determinación de no hablar. Es una idea que se atribuye a la determinación del propio entrenador, que prefiere hablar cuando más cuando pierde que cuando gana.

River y el propio DT vivieron una semana complicada tras las declaraciones de Jorge Brito. El titular riverplatense dijo que "Gallardo es el principal responsable", sin embargo, dijo que le da su apoyo, tanto "en las buenas como en las malas".

Lo que viene para River

El próximo partido del Millonario será el viernes 24 de octubre a las 22.10 horas, cuando enfrente a Independiente Rivadavia en el Estadio Mario Alberto Kempes por la semifinal de la Copa Argentina 2025. Las entradas ya están a la venta.

