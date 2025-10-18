Inicio Ovación Fútbol Lionel Messi
Messi tuvo una impresionante labor en la goleada del Inter Miami sobre Nashville

Lionel Messi tuvo una espléndida labor en el Inter Miami, que goleó al Nashville por la MLS de Estados Unidos

Gustavo Privitera
Gustavo Privitera
Messi tuvo una actuación deslumbrante.

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, tuvo una descollante labor en el Inter Miami, que goleó este sábado por 5 a 2 al Nashville, de visitante, por la MLS de Estados Unidos. Así el equipo de Leo finalizó en el tercer puesto de la Conferencia Este del campeonato estadounidense y deberá medirse nuevamente con el equipo amarillo en los playoffs.

El astro Lionel Messi, quien fue titular -al igual que el volante albiceleste Rodrigo De Paul- y jugó todo el partido, fue la gran figura del partido al convertir tres goles y dar una asistencia. Así el atacante rosarino terminó como goleador de la Major League Soccer, con 29 tantos, y se quedó con el premio Botín de Oro.

messi
Messi la rompi&oacute;.

Los restantes tantos de Inter Miami fueron de Baltasar Rodríguez y Telasco Segovia.

Messi marcó tres tremendos goles para Inter Miami

A los 34 minutos del primer tiempo el ex Barcelona de España marcó el primero de su cuenta. Leo Messi hizo una gran jugada, paró la pelota con el pecho, se sacó de encima a tres rivales y tiró de zurda entrando a la medialuna del área, para que la pelota se meta junto al palo del arquero Joe Willis.

A los 18 minutos del complemento Leo marcó otro gol. Fue el empate transitorio luego de una mano dentro del área de Andy Najar que terminó en la sanción de un penal por parte del árbitro. La Pulga, con su calma habitual, engañó al arquero y estampó el 2-2.

messi-1
Messi sali&oacute; goleador de la MLS.

A los 37 minutos el mejor jugador del mundo volvió a marcar con otra definición precisa de zurda tras una pared combinada con Telasco Segovia.

Messi sigue sorprendiendo a propios y extraños. Con 38 años el atacante sigue mostrando su valía y llegará de la mejor manera al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá.

