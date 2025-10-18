Messi tuvo una impresionante labor en la goleada del Inter Miami sobre Nashville

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MLS/status/1979699395005186390&partner=&hide_thread=false MESSI HAT TRICK pic.twitter.com/8UUpchR956 — Major League Soccer (@MLS) October 19, 2025

Messi marcó tres tremendos goles para Inter Miami

A los 34 minutos del primer tiempo el ex Barcelona de España marcó el primero de su cuenta. Leo Messi hizo una gran jugada, paró la pelota con el pecho, se sacó de encima a tres rivales y tiró de zurda entrando a la medialuna del área, para que la pelota se meta junto al palo del arquero Joe Willis.

A los 18 minutos del complemento Leo marcó otro gol. Fue el empate transitorio luego de una mano dentro del área de Andy Najar que terminó en la sanción de un penal por parte del árbitro. La Pulga, con su calma habitual, engañó al arquero y estampó el 2-2.

messi-1 Messi salió goleador de la MLS.

A los 37 minutos el mejor jugador del mundo volvió a marcar con otra definición precisa de zurda tras una pared combinada con Telasco Segovia.

Messi sigue sorprendiendo a propios y extraños. Con 38 años el atacante sigue mostrando su valía y llegará de la mejor manera al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá.