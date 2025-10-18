Así vivieron los hinchas de Independiente Rivadavia la previa del partido ante Banfield

sebastian-villa-independiente-rivadavia-1 Villa no pudo jugar ante Banfield por estar suspendido. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

La pasión de un hincha de Independiente Rivadavia en el partido con Banfield

"Es lindo venir a mi casa, Hay que cambiar la racha, volver a ganar de local y hoy sacando un buen resultado hay que pensar en la Copa Argentina y poder viajar tranquilos a Córdoba a ver si podemos meter un batacazo", dijo un seguidor azul.

independiente-rivadavia-hinchas-1 Los seguidores de la Lepra están felices. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Y añadió con relación a la semifinal que debe jugar el Azul con River el viernes 24 de octubre a las 22.10 -con TV por TyC Sports-: "Está todo organizado, familia, viaje, asado, fiesta y festejo, todo".

Embed

"Es un rival a respetar porque es un grande, pero la Lepra sabe de hazañas, entonces no la descarten para que se le dé un buen resultado y se nos dé lo que todos estamos esperando", dijo.

independiente-rivadavia-hinchas-2 Todo es felicidad en la hinchada leprosa. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Luego se refirió al ascendo a Primera de Gimnasia y Esgrima al decir: "La verdad que le hace bien al fútbol mendocino, no se esperaba que ascendiera, pero es un hermano menor nuestro o un hijo para poder decirlo, hay que disfrutar su logro y darle una hermosa bienvenido".

independiente-rivadavia-hinchas-3 Saluden a la cámara. Independiente Rivadavia juega en ell Gargantini. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Con Godoy Cruz fue lapidario: "No existe, es un equipito que no tiene ni clásico, así que no tiene relevancia en el Parque".