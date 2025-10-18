Así vivieron los hinchas de Independiente Rivadavia la previa del partido ante Banfield

Independientle Rivadavia juega con Banfield, en el estadio Bautista Gargantini, por la fecha 13 del Torneo Clausura. Los hinchas acudieron en masa a la cancha para apoyar al equipo.
Independiente Rivadavia se mide con Banfield, en el estadio Bautista Gargantini, por la fecha 13 del Torneo Clausura. Los hinchas dijeron presente
Independientle Rivadavia juega con Banfield, en el estadio Bautista Gargantini, por la fecha 13 del Torneo Clausura. Los hinchas acudieron en masa a la cancha para apoyar al equipo.
Entre los asistentes a la Catedral se lo pudo ver al colombiano Sebastián Villa, quien fue expulsado el domingo pasado frente a Godoy Cruz. El delantero recibió la doble amarilla frente al equipo tombino y por eso deberá cumplir una fecha de suspensión.
También estuvo la familia de Juan Ignacio Barbieri, que viajó toda la noche desde Olavarría, provincia de Buenos Aires para ver en acción al delantero de 29 años.
"Es lindo venir a mi casa, Hay que cambiar la racha, volver a ganar de local y hoy sacando un buen resultado hay que pensar en la Copa Argentina y poder viajar tranquilos a Córdoba a ver si podemos meter un batacazo", dijo un seguidor azul.
Y añadió con relación a la semifinal que debe jugar el Azul con River el viernes 24 de octubre a las 22.10 -con TV por TyC Sports-: "Está todo organizado, familia, viaje, asado, fiesta y festejo, todo".
"Es un rival a respetar porque es un grande, pero la Lepra sabe de hazañas, entonces no la descarten para que se le dé un buen resultado y se nos dé lo que todos estamos esperando", dijo.
Luego se refirió al ascendo a Primera de Gimnasia y Esgrima al decir: "La verdad que le hace bien al fútbol mendocino, no se esperaba que ascendiera, pero es un hermano menor nuestro o un hijo para poder decirlo, hay que disfrutar su logro y darle una hermosa bienvenido".
Con Godoy Cruz fue lapidario: "No existe, es un equipito que no tiene ni clásico, así que no tiene relevancia en el Parque".