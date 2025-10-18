Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Torneo Clausura

Así vivieron los hinchas de Independiente Rivadavia la previa del partido ante Banfield

Independiente Rivadavia se mide con Banfield, en el estadio Bautista Gargantini, por la fecha 13 del Torneo Clausura. Los hinchas dijeron presente

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Sebastián Villa se sacó fotos con los hinchas de Independiente Rivadavia.

Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Independientle Rivadavia juega con Banfield, en el estadio Bautista Gargantini, por la fecha 13 del Torneo Clausura. Los hinchas acudieron en masa a la cancha para apoyar al equipo.

Entre los asistentes a la Catedral se lo pudo ver al colombiano Sebastián Villa, quien fue expulsado el domingo pasado frente a Godoy Cruz. El delantero recibió la doble amarilla frente al equipo tombino y por eso deberá cumplir una fecha de suspensión.

La familia de Juan Ignacio Barbieri viaj&oacute; desde Olavarr&iacute;a para ver al delantero de Independiente Rivadavia.

También estuvo la familia de Juan Ignacio Barbieri, que viajó toda la noche desde Olavarría, provincia de Buenos Aires para ver en acción al delantero de 29 años.

Villa no pudo jugar ante Banfield por estar suspendido.

La pasión de un hincha de Independiente Rivadavia en el partido con Banfield

"Es lindo venir a mi casa, Hay que cambiar la racha, volver a ganar de local y hoy sacando un buen resultado hay que pensar en la Copa Argentina y poder viajar tranquilos a Córdoba a ver si podemos meter un batacazo", dijo un seguidor azul.

Los seguidores de la Lepra est&aacute;n felices.

Y añadió con relación a la semifinal que debe jugar el Azul con River el viernes 24 de octubre a las 22.10 -con TV por TyC Sports-: "Está todo organizado, familia, viaje, asado, fiesta y festejo, todo".

"Es un rival a respetar porque es un grande, pero la Lepra sabe de hazañas, entonces no la descarten para que se le dé un buen resultado y se nos dé lo que todos estamos esperando", dijo.

Todo es felicidad en la hinchada leprosa.

Luego se refirió al ascendo a Primera de Gimnasia y Esgrima al decir: "La verdad que le hace bien al fútbol mendocino, no se esperaba que ascendiera, pero es un hermano menor nuestro o un hijo para poder decirlo, hay que disfrutar su logro y darle una hermosa bienvenido".

Saluden a la c&aacute;mara. Independiente Rivadavia juega en ell Gargantini.

Con Godoy Cruz fue lapidario: "No existe, es un equipito que no tiene ni clásico, así que no tiene relevancia en el Parque".

