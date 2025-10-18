Inicio Ovación Fútbol Godoy Cruz
Walter Ribonetto y su Godoy Cruz, en la boca del Tiburón

Tras una nueva derrota, Walter Ribonetto camina por el filo del abismo. Con números en picada, poco crédito y Aldosivi al acecho: ¿llega a San Martín SJ?

Amadeo Inzirillo
Por Amadeo Inzirillo [email protected]
Walter Ribonetto solo ganó un partido como DT de Godoy Cruz.

Godoy Cruz volvió a perder y la caída libre todavía parece no encontrar destino de suelo. Con la tabla anual al acecho constante, el destino de Walter Ribonetto parece empezar a oscurecer, al menos en el banco del Tomba. Sin encontrarle la vuelta al equipo, con resultados en rojo y poco respaldo dirigencial, el futuro asoma en modo guillotina.

Desde que reemplazó a Esteban Solari, otro de vacas flacas, Walter Ribonetto apenas ganó un encuentro de los 11 que acumula sentado en el banco del Tomba (3 a 1 a Platense en Vicente López). Después, el saldo arroja cuatro empates y otras seis derrotas, eliminación en Copa Sudamericana incluida.

Godoy Cruz uno

Su efectividad es bajísima porque solo sacó el 0.21% de los puntos en lo que lleva su ciclo contra el 0.41% de Esteban Solari, su antecesor, y el 0.37% con el que se fue Ernesto Pedernera. Esa sumatoria solo se sustenta por los dos campañones que toma el promedio con Daniel Oldrá como entrenador, cosechando 64 y 63 puntos en las primeras dos temporadas.

A favor del entrenador es que probó con todo lo que tiene a mano en el plantel, aunque lejos estuvo de tener respuesta. En el medio de la marea perdió a Santino Andino, su as de espada, a quien espera con los brazos abiertos post Mundial Sub 20 para conseguir algo de poder de fuego en un ataque raquítico que solo hizo 8 goles en 11 encuentros (recibió 16).

La oportunidad que dejó la derrota de Aldosivi contra Racing Club no se aprovechó y ahora se vendrá un mata-mata contra San Martín de San Juan, en un Feliciano Gambarte que todavía no conoce de victorias y que estará en modo hervidero. Con 9 puntos en juego, la distancia con el Tiburón es de apenas 3 unidades, en una pelea que será hasta el final contra los marplatenses y sanjuaninos.

Por ahora, la vida de Walter Ribonetto se extenderá hasta el clásico regional de la próxima fecha, aunque todos los caminos conducen a un adiós más temprano que tarde. Crónica de una muerte anunciada.

Lo que viene para Godoy Cruz

Godoy Cruz jugará ante San Martín de San Juan, en el Feliciano Gambarte, por la fecha 14. El día del clásico interprovincial no está confirmado, ya que el próximo fin de semana no habrá fútbol por las Elecciones Legislativas del domingo 26. Luego jugará de visitante ante Atlético Tucumán y cerrará de local frente a Deportivo Riestra.

Los tres partidos que le quedan a Godoy Cruz

  • 2/11 vs. San Martín (San Juan) (Local)
  • 9/11 vs. Atlético Tucumán (V)
  • 16/11 vs. Deportivo Riestra (L)

