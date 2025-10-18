Walter Ribonetto y su Godoy Cruz, en la boca del Tiburón

A favor del entrenador es que probó con todo lo que tiene a mano en el plantel, aunque lejos estuvo de tener respuesta. En el medio de la marea perdió a Santino Andino, su as de espada, a quien espera con los brazos abiertos post Mundial Sub 20 para conseguir algo de poder de fuego en un ataque raquítico que solo hizo 8 goles en 11 encuentros (recibió 16).

La oportunidad que dejó la derrota de Aldosivi contra Racing Club no se aprovechó y ahora se vendrá un mata-mata contra San Martín de San Juan, en un Feliciano Gambarte que todavía no conoce de victorias y que estará en modo hervidero. Con 9 puntos en juego, la distancia con el Tiburón es de apenas 3 unidades, en una pelea que será hasta el final contra los marplatenses y sanjuaninos.

Por ahora, la vida de Walter Ribonetto se extenderá hasta el clásico regional de la próxima fecha, aunque todos los caminos conducen a un adiós más temprano que tarde. Crónica de una muerte anunciada.

Lo que viene para Godoy Cruz

Godoy Cruz jugará ante San Martín de San Juan, en el Feliciano Gambarte, por la fecha 14. El día del clásico interprovincial no está confirmado, ya que el próximo fin de semana no habrá fútbol por las Elecciones Legislativas del domingo 26. Luego jugará de visitante ante Atlético Tucumán y cerrará de local frente a Deportivo Riestra.

Los tres partidos que le quedan a Godoy Cruz