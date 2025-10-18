Inicio Ovación Fútbol Juan Román Riquelme
De Riquelme para Russo: la bandera que emociona a los hinchas de Boca en La Bombonera

En la previa del partido frente a Belgrano, Juan Román Riquelme dedicó un sentido mensaje a Miguel Ángel Russo

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Juan Román Riquelme le dedicó un sentido mensaje a Miguel Ángel Russo.

Boca recibió a Belgrano por la jornada número 13 del Torneo Clausura, en La Bombonera, y lo hizo en una tarde cargada de emoción ante el reciente fallecimiento de Miguel Ángel Russo. En este contexto, uno de los protagonistas ha sido el presidente, Juan Román Riquelme.

Sucede que, en medio de sentidos mensajes por parte de los hinchas y del mismo club, pudo verse una bandera colgada en el palco donde habitualmente se ubica el ídolo del Xeneize: "Siempre te recordaré con una sonrisa, amigo" rezaba el telón con una imagen de Riquelme y Russo abrazados.

riquelme, russo

La emotiva bandera de Riquelme para Miguel Ángel Russo

La muerte de Miguel Ángel Russo fue un hecho muy doloroso para los hinchas de Boca. Tan importante fue su figura que lo velaron en La Bombonera para que todo el mundo del fútbol fuera a despedirlo.

Antes de que la pelota comenzara a rodar, fue el capitán Leandro Paredes en conjunto con Claudio Úbeda, quienes soltaron una camiseta de Boca con globos para recordar a Miguel Ángel Russo.

La familia de Miguel Ángel Russo fue testigo de todas las muestras de afecto hacia el entrenador de Boca, ya que fueron recibidos por Juan Román Riquelme.

Russo no solo fue campeón con Boca en 2007 y símbolo de la última Copa Libertadores ganada por el club, sino también representó una forma de vivir el fútbol con humildad, trabajo y respeto.

Como no puede ser de otra manera, en las tribunas de La Bombonera reinó la emoción. Desde la previa, los hinchas de Boca se dedicaron de lleno a homenajear la memoria de su DT.

