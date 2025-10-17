Cómo será el emotivo homenaje de Boca a Miguel Ángel Russo en La Bombonera

El homenaje que prepara Boca buscará reflejar todo ese cariño y, primero, la delegación principal llegará al estadio en un micro ploteado con la imagen del entrenador y la frase “A Boca no se le puede decir que no”.

russo bombonera La imagen del DT en la pantalla de La Bombonera.

Además, antes del inicio del encuentro se realizará un minuto de silencio, los jugadores llevarán brazaletes negros en señal de duelo y contará con la imagen de Russo en una pantalla LED. En tanto, en las tribunas, los hinchas desplegarán una bandera en memoria del entrenador, sumado a cánticos en su nombre.

Dos banderas de las más esperadas, son la amarilla con la imagen de Russo besando la Copa Libertadores obtenida en 2007 y otra blanca que llevará la frase: “”Eternamente gracias Miguel, fuerza a la familia. El jugador Nº 12”.

Riquelme recibirá a la familia de Russo

Por otro lado, se espera que la familia del técnico se encuentre presente en el partido y sea recibida por la dirigencia comandada por Juan Román Riquelme.

Russo no sólo fue campeón con Boca en 2007 y símbolo de la última Copa Libertadores ganada por el club, sino también representó una forma de vivir el fútbol con humildad, trabajo y respeto.

De esta forma, Boca le rendirá homenaje el sábado en el duelo ante Belgrano a las 18 en el marco del Torneo Clausura.