Lo que pocos tienen en cuenta para ahorrar en la factura: cómo hacer que tu casa sea más eficiente en invierno

El frío está llegando al país y las facturas de luz y gas empiezan a aumentar los precios. Lo mismo ocurre en el verano con el uso del aire acondicionado o ventilador. Si bien es lógico que con las bajas temperaturas se eleve el consumo energético y el precio a pagar, hay algunos trucos que tienen todo bajo control.
Este truco no quiere decir que permitas que en tu casa haga frío porque no se prenden las estufas para que no haya un aumento del gasto, sino que se trata de llevar a cabo ciertos hábitos para que tu hogar sea un espacio más energético y bajar el precio de la factura.
El truco a tener en cuenta para ahorrar en la factura y así todo no pasar frío en invierno
Es de público conocimiento que cuando usamos cosas que tengan que ver con el uso del gas, luz, etc. Las facturas aumentan de precio basándonos en el mismo gasto, pero gracias a algunas ideas, hay acciones cotidianas que implican poco gasto o casi ninguno para que tu casa sea más eficiente.
El primer truco es siempre mantener las instalaciones del hogar, sea estufas o aire acondicionados. En este caso, es necesario purgar las estufas al menos una vez al año, para que no desperdicien y disparen el consumo haciendo que la casa sea menos eficiente. Lo mismo ocurre con el aire acondicionado, es recomendable darle un mantenimiento antes de que empiece el verano.
Otro truco es bajar las persianas de la casa cuando sea de noche o no necesites demasiada luz. De este forma, la temperatura interna del hogar se mantiene para que no aumente el frío. El aislante térmico es otra de las opciones que requieren inversión mínima. Así que si entre tus ventanas, paredes o techo hay pequeñas aberturas por las que el frío pueda entrar, lo mejor es comprar espuma aislante. Al rellenar ese espacio, la temperatura de tu casa notará el cambio.