Lo que pocos tienen en cuenta para ahorrar en la factura: cómo hacer que tu casa sea más eficiente en invierno

El truco a tener en cuenta para ahorrar en la factura y así todo no pasar frío en invierno

Es de público conocimiento que cuando usamos cosas que tengan que ver con el uso del gas, luz, etc. Las facturas aumentan de precio basándonos en el mismo gasto, pero gracias a algunas ideas, hay acciones cotidianas que implican poco gasto o casi ninguno para que tu casa sea más eficiente.

El primer truco es siempre mantener las instalaciones del hogar, sea estufas o aire acondicionados. En este caso, es necesario purgar las estufas al menos una vez al año, para que no desperdicien y disparen el consumo haciendo que la casa sea menos eficiente. Lo mismo ocurre con el aire acondicionado, es recomendable darle un mantenimiento antes de que empiece el verano.

hombre apagando la estufa Con algunos trucos de inversión cero, mínima y media podrás pasar el invierno tranquilo, sin gastar de más. Fuente Freepik

Otro truco es bajar las persianas de la casa cuando sea de noche o no necesites demasiada luz. De este forma, la temperatura interna del hogar se mantiene para que no aumente el frío. El aislante térmico es otra de las opciones que requieren inversión mínima. Así que si entre tus ventanas, paredes o techo hay pequeñas aberturas por las que el frío pueda entrar, lo mejor es comprar espuma aislante. Al rellenar ese espacio, la temperatura de tu casa notará el cambio.