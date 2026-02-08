El truco casero para dejar impecable cualquier zócalo de la casa

La función del zócalo es proteger a la pared de los golpes, los roces, la humedad, ocultar la junta de dilatación con el suelo y, de paso, proporcionar un acabado más estético a las terminaciones del piso y la pared.

zócalo de pared Hay que conocer bien el material del zócalo antes de limpiarlo con cualquier producto.

Al limpiar la casa, muchas veces salteamos este espacio o lo limpiamos muy por encima. El zócalo, sin importar el ambiente del hogar, siempre está expuesto al polvo, la humedad, los insectos, la tierra y la grasa.

Limpiar el zócalo no es una simple cuestión estética. Cuanto más limpios están, más tiempo dura el material de la pared, la casa se ve más limpia, evitamos ciertos tipos de alérgenos y no retenemos la pelusa o polvo. Por suerte, existe un truco casero que puede darte una mano con ello.

El truco casero para limpiar cualquier zócalo de la casa en minutos

Existen muchos métodos para limpiar los zócalos de la casa, algunos más simples y otros un poco más complejos. A continuación te comparto tres opciones de truco casero.

limpiar zócalo El vinagre elimina la grasa, los hongos y las manchas comunes.