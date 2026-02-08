Toda solución casera, procedimiento natural o técnica que tiene como meta desinfectar una superficie, arreglar un objeto roto o espantar alguna plaga, puede recibir el nombre de truco casero.
El truco casero para dejar impecable cualquier zócalo de la casa
Para limpiar y desinfectar cada rincón del hogar, siempre es bueno tener a mano un truco casero barato y sencillo
Hoy te cuento por qué es tan importante limpiar un zócalo sucio y te comparto algunas opciones de truco casero para realizar una limpieza profunda y duradera. Continúa leyendo para descubrirlo.
Un truco casero y algo más: por qué es importante limpiar el zócalo
El zócalo o rodapié es una pieza de madera, cerámica o plástico que se coloca en la unión de las paredes con el piso. Es un elemento arquitectónico indispensable y presente en casi todos los ambientes de la casa.
La función del zócalo es proteger a la pared de los golpes, los roces, la humedad, ocultar la junta de dilatación con el suelo y, de paso, proporcionar un acabado más estético a las terminaciones del piso y la pared.
Al limpiar la casa, muchas veces salteamos este espacio o lo limpiamos muy por encima. El zócalo, sin importar el ambiente del hogar, siempre está expuesto al polvo, la humedad, los insectos, la tierra y la grasa.
Limpiar el zócalo no es una simple cuestión estética. Cuanto más limpios están, más tiempo dura el material de la pared, la casa se ve más limpia, evitamos ciertos tipos de alérgenos y no retenemos la pelusa o polvo. Por suerte, existe un truco casero que puede darte una mano con ello.
El truco casero para limpiar cualquier zócalo de la casa en minutos
Existen muchos métodos para limpiar los zócalos de la casa, algunos más simples y otros un poco más complejos. A continuación te comparto tres opciones de truco casero.
- La primera opción de truco casero consiste en limpiar el zócalo usando una mezcla de agua con vinagre. Antes de rociar la solución, lo ideal es pasar un plumero para retirar el polvo y la tierra. Coloca el vinagre y refriega con un paño suave de microfibra.
- Otra opción es limpiar el zócalo con la aspiradora. Muchas aspiradoras traen un cepillo más pequeño, ideal para estos rincones. Para limpiar las esquinas y detalles pequeños, lo mejor es usar un hisopo.
- Finalmente, puedes realizar un desengrasante para zócalos mezclando agua tibia, vinagre blanco y suavizante de ropa. Coloca el producto con una esponja y limpia con un trapo húmedo. Este truco casero es ideal para la grasa que se genera en el zócalo producto del roce de las manos o las mascotas.